ВАШИНГТОН, 20 фев /ПРАЙМ/. Миссия Международного валютного фонда, которая работала в Аргентине с 12 по 19 февраля, признала долговую нагрузку страны чрезмерной, но продолжит взаимодействовать с ее властями по вопросу дальнейшей экономической стабилизации.

"МВФ в настоящий момент оценивает долг Аргентины как чрезмерный", — говорится в заявлении миссии.

Несмотря на это, фонд выразил желание продолжить переговоры с властями Аргентины.

"Сотрудники МВФ и власти (Аргентины — ред.) будут продолжать тесно взаимодействовать, и по мере продвижения властей в определении их экономических планов и политики планируется проведение дальнейших дискуссий", — отмечается в заявлении.

В частности, ожидается встреча главы фонда Кристалины Георгиевой с министром экономики страны Мартином Гусманом "для обсуждения следующих шагов во взаимодействии МВФ с Аргентиной" в рамках ближайшей "финансовой двадцатки".

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что стране будет тяжело справиться с выплатой долгов, хотя она и не отказывается от обязательств. Подтверждением этого стал дефолт, который Аргентина допустила по казначейским векселям в долларах — платежи по ним отложены до 31 августа 2020 года.

В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.