МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Соосновательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, обогнав бессменного лидера прошлых лет — президента компании Inteco Management Елену Батурину. Wildberries изучает варианты сотрудничества с Францией и Германией

По данным издания, состояние Бакальчук за год выросло на 400 миллионов долларов, составив на 20 февраля 1,4 миллиарда долларов. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось и на 20 февраля составляет 1,2 миллиарда долларов. "Новая оценка состояния Бакальчук — следствие изменений, произошедших с ее основным активом — интернет-магазином Wildberries. Согласно опубликованному в четверг рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей", — отмечает Forbes.

Wildberries за 2019 год выполнила 164 миллиона заказов, — вдвое больше, чем год назад, настолько же вырос ассортимент — с 1,8 до 3,6 миллиона наименований, и число поставщиков — до 19 тысяч, пишет журнал. Собственная сеть пунктов выдачи заказов компании превысила 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах Wildberries выйти на рынок Польши, а в январе текущего года компания запустила там продажи.

Впервые Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, — тогда ее состояние Forbes оценил в 600 миллионов долларов. "Через год ее состояние выросло почти вдвое, обеспечив статус второй женщины-миллиардера в списке после Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и в прошлом — одного из крупнейших девелоперов столицы", — отмечает издание.

Батурина входит в список Forbes с 2004 года, стартовав с 1 миллиарда долларов. За 16 лет ее состояние поднималось до максимальных 4,2 миллиарда долларов в 2010 году и лишь однажды, после кризиса 2008 года, опускалось ниже 1 миллиарда — до 900 миллионов долларов в 2009 году. В последние два года состояние Батуриной остается неизменным — 1,2 миллиарда долларов.