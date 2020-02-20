МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Реальные заработные платы в России в 2019 году выросли на 2,9%, свидетельствуют данные Росстата.

Как отмечается в документе, данные являются предварительными. Минэкономразвития в осенней версии прогноза ожидало рост реальных зарплат по итогам года на уровне 1,5%. Однако, как отмечается в среднесрочном социально-экономическом прогнозе, внесенном вместе с поправками в бюджет в Госдуму накануне, министерство оценило рост показателя на 2,6%.

Реальные заработные платы россиян в декабре выросли на 6,9% в годовом выражении после роста на 2,7% в ноябре.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2019 году, по предварительным данным, составила 47,468 тысячи рублей и по сравнению с 2018 годом выросла на 7,5%, в декабре 2019 года — 62,239 тысячи рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 10,1%", — отмечается в документе Росстата.

Реальные заработные платы в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем выросли на 34%.