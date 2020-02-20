БРЮССЕЛЬ, 20 фев /ПРАЙМ/. Президент Европейского совета Шарль Мишель проведет двусторонние встречи с лидерами-участниками саммита в Брюсселе по бюджету, сообщил представитель Мишеля Баренд Лейтс.

"Двусторонние встречи Шарля Мишеля будут проходить в порядке ротации председательства, начиная с премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича", — говорится в сообщении в Twitter.

Специальный саммит Совета ЕС, посвященный согласованию семилетнего бюджета союза, начался в четверг в середине дня с общей встречи участников и обмена взглядами на предложенный ранее Шарлем Мишелем проект бюджета.

Президент Европарламента Давид Сассоли озвучил перед европейскими лидерами крайне негативное отношение депутатов к предложенному проекту.

Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза не могут прийти к единому мнению о приоритетных задачах на ближайшие годы и опасаются, что новые цели, включая "зеленый" переходный период и цифровизацию, повлекут урезание финансирования традиционных европейских программ.