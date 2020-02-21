БРЮССЕЛЬ, 21 фев /ПРАЙМ/. Лидеры стран-членов Евросоюза возобновят в пятницу переговоры по долгосрочному бюджету на 2021-2027 годы, которые продолжились до поздней ночи, но так и не увенчались компромиссом. Согласно заявлению пресс-службы Европейского совета, переговоры возобновятся в 10:00 по местному времени (12:00 мск).

В четверг президент Европейского совета Шарль Мишель, подготовивший компромиссный вариант бюджета, провел двусторонние встречи с лидерами европейских стран в попытке сблизить позиции. Однако противоречия сохраняются.

ЕС оказался в непростой ситуации после выхода Британии, которая давала европейскому бюджету 60-75 миллиардов евро, при этом союз должен продолжать выполнять обязательства по финансированию старых проектов и введению новых.

Финансово благополучные страны, такие как Дания, Швеция, Австрия и Нидерланды, выступают за то, чтобы объем союзного бюджета не превышал 1 процента от валового национального дохода государств. Мишель предлагает увеличить этот показатель до 1,074 процента.

В свою очередь страны Восточной Европы, а также Испания, Португалия и Италия выступают против сокращения программ помощи ЕС наименее развитым регионам в этих государствах. Германия выступает за соблюдения баланса между донорами и получателями средств. Франция и Бельгия обеспокоены, прежде всего, возможным снижением объемов программ помощи сельхозпроизводителям.

После утверждения общих параметров бюджета лидерами стран его должен одобрить и Европейский парламент. В четверг президент ЕП Давид Сассоли озвучил перед европейскими лидерами крайне негативное отношение депутатов к предложенному проекту.

Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза не могут прийти к единому мнению о приоритетных задачах на ближайшие годы и опасаются, что новые цели, включая дорогостоящий "Зеленый пакт для Европы" и цифровизацию, повлекут урезание финансирования традиционных европейских программ.