ПЕКИН, 21 фев /ПРАЙМ/, Анна Раткогло. Вспышка коронавируса вынуждает экономику Китая уже месяц функционировать "на минимальных оборотах", при этом критического влияния эпидемической ситуации на торговлю РФ и КНР пока не ощущается, поставки, хоть и с задержкой, идут в обоих направлениях, заявил РИА Новости региональный представитель Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (Пекин) Павел Кудрявцев.

"Сегодня мы наблюдаем переломный момент в развитии эпидемии коронавируса… Для такой густонаселенной страны как Китай сдержать распространение эпидемии, не допустив массовых вспышек болезни в регионах, — это несомненное достижение, если не сказать – подвиг. В провинции Хубэй ситуация, конечно, продолжает оставаться крайне сложной, вместе с тем число инфицированных там также снижается, и жизнь в этот регион будет постепенно возвращаться", — заявил Кудрявцев.

Он подчеркнул, что "когда речь идет о спасении людей, вопросы финансовых потерь уходят на второй план, но пройдет некоторое время и придется считать экономический ущерб, а он, думается, будет немалым".

По его словам, вторая по масштабам экономика мира уже на протяжении почти месяца функционирует "на минимальных оборотах".

Практически полностью, указал он, парализованы туристический, ресторанный, развлекательный и многие другие сегменты сферы услуг, серьезное давление испытывают транспорт и логистика. До сих пор закрыты многие промышленные производства, приостановлена реализация инфраструктурных объектов, потери несет внешняя торговля, выставочная деятельность, простаивают зарубежные проекты с участием китайской рабочей силы.

"Реальный масштаб негативного влияния этих проблем на экономику КНР станет понятным после обнародования макроэкономических показателей за первый квартал, а последствия карантинных мер будут ощущаться еще не один месяц", — отметил Кудрявцев.

А ЧТО С РОССИЕЙ

Китай остается крупнейшим торговым партнером России, следовательно, изменение потребностей и состояния внутреннего рынка КНР, несомненно, скажется на структуре и объемах двусторонней торговли.

Кудрявцев, отвечая на вопрос о том, активизирует или затормозит ситуация с коронавирусом торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, отметил, что "пока, к сожалению, положительных моментов для российско-китайского торгово-экономического сотрудничества не просматривается, но и говорить о том, что ситуация критическая, тоже было бы неправильно".

По его словам, основные потери пока несут туроператоры и авиаперевозчики. Он пояснил, что внешняя торговля в период китайских новогодних праздников традиционно проседает, российские импортеры продукции из Китая знали об этом и заблаговременно сделали соответствующе запасы.

"Именно поэтому отечественные потребители еще не особо ощутили перебои с поставками китайских товаров, реальная задержка которых за минусом праздничных дней сейчас составляет чуть больше двух недель", — указал собеседник агентства.

Он также сообщил, что обращения российского бизнеса в представительства ТПП России в Пекине и Шанхае относительно проблем с поставками из КНР "пока носят единичный характер".

"Большинство наших предпринимателей с пониманием относятся к сложившейся ситуации и в этот непростой для Китая период готовы сдвигать сроки исполнения контрактов и идти на компромиссные решения", — рассказал Кудрявцев.

Руководитель представительства ТПП сообщил, что у российских экспортеров проблем еще меньше, "Китай в целом стабильно работает "на прием", хотя в условиях снижения внутреннего потребления и перебоев с логистикой часть продукции идет на наполнение складских запасов".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.