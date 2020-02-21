МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Механизм снижения ипотечной ставки определят к 1 апреля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"В ближайшее время появится "дорожная карта", времени на раскачку нет. К первому апреля мы должны уже завершить работу. Причем свою позицию должны высказать и банки, и застройщики, и министерство строительства и ЖКХ, и наши институты развития, и Центробанк как один из главных регуляторов на этом рынке. Мы должны проанализировать, что происходит на всех этапах, и очень спокойно, без эмоций принять продуктивное решение", — сказал он в интервью газете "Известия".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать конкретные меры по снижению ставок по ипотеке. ЦБ в 2019 году пять раз подряд снижал ключевую ставку, а шестой раз сделал это в феврале 2020 года — теперь ставка находится на уровне в 6%. На этом фоне ставки по ипотеке уже опустились ниже исторического уровня в 9%, заявила 13 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.