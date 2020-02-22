МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ОАО "РЖД" объявило аукцион на поставку 18 выправочно-подбивочно-отделочных машин, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,1 миллиарда рублей, следует из данных с портала госзакупок.

Выправочно-подбивочно-отделочная машина — путевая машина, предназначенная для выполнения работ при среднем и капитальном ремонте, а также при строительстве железнодорожного пути.

Машины предназначены для Московской, Горьковской, Северной, Юго-Восточной, Куйбышевской, Свердловской, Южно-Уральской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог.

Цена каждой машины — 144,4 миллиона рублей без НДС. Сроки поставки – июль-август 2020 года.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 10 марта. Проведение аукциона и подведение итогов назначено на 23 марта.