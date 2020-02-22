ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Ситуация с распространением коронавируса будет стоить мировому ВВП около 0,1 процентного пункта роста, если события будут развиваться по базовому сценарию, Китай потеряет около 0,4 процентного пункта ВВП в сравнении с прогнозом фонда в январе, заявила в рамках "финансовой двадцатки" в Эр-Рияде глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"В нашем текущем базовом сценарии… экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. В результате воздействие на мировую экономику будет относительно незначительным и кратковременным", — приводит пресс-служба МВФ слова Георгиевой.

"При этом сценарии рост к 2020 году для Китая составит 5,6%. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе WEO. Глобальный рост будет примерно на 0,1 процентного пункта ниже", — сказала глава МВФ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.