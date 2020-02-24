ПЕКИН, 24 фев /ПРАЙМ/. Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник партийный секретарь Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

"Необходимо подчеркнуть, что социально-экономическое влияние этой эпидемии является краткосрочным, в целом оно контролируемое и не изменит основного вектора положительного развития национальной экономики в долгосрочной перспективе", — заявил на пресс-конференции Цун Лян.

Он добавил, что вместе с постепенным проявлением результатов мер по профилактике и контролю эпидемии, у правительства есть "уверенность, ресурсы и условия для того, чтобы максимально минимизировать влияние эпидемии на экономику и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны".

При этом он признал, что эпидемия нанесла достаточно сильный удар по экономике, в особенности во время новогодних выходных это сказалось на потребительском рынке и связанных с ним сфер услуг. Позднее эпидемия привела к переносу возобновления производства на предприятиях, больше всего это сказалось на малых и средних предприятиях.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что, снижение валового внутреннего продукта Китая в 2020 году из-за коронавируса будет небольшим, а эффект для остальных стран – незначительным, если эпидемия быстро прекратится.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.