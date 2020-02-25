МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и новый министр по туризму Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб обсуждают ряд крупных совместных проектов и планируют скоро приступить к их реализации, заявил директор фонда Кирилл Дмитриев.

"Создание нового министерства туризма является важным шагом в планах королевства привлечь иностранных туристов, включая туристов из России. Мы приветствуем назначение Ахмеда Аль Хатиба новым министром туризма", — сказал Дмитриев журналистам.

"В настоящий момент мы обсуждаем с господином Аль Хатибом несколько крупных совместных проектов и планируем скоро приступить к их реализации с нашими саудовскими партнерами", — добавил он.

Ранее Дмитриев говорил, что РФПИ работает с рядом российских компаний по вопросу об инвестициях в туристические проекты Саудовской Аравии.

В рамках программы экономических реформ Vision 2030 Саудовская Аравия в сентябре прошлого года разрешила иностранцам любого вероисповедания из 49 стран, включая Россию, получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде. Власти страны рассчитывают, что к 2030 году число туристов составит 100 миллионов в год, это должно привлечь значительные инвестиции и привести к созданию 1 миллиона рабочих мест.