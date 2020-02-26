МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Оборот от продаж одного из крупнейших российских интернет-магазинов Ozon по итогам 2019 года увеличился почти в 1,93 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 80,7 миллиарда рублей с НДС, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Оборот от продаж Ozon (gross merchandise value, или GMV за вычетом возвратов) вырос на 93%, до 80,7 миллиарда рублей с НДС. На ускорение роста влияет частота покупок клиентов и динамика чека, на которую работает и расширение ассортимента, и запуск специальных сервисов для клиентов", — сообщили в пресс-службе.

Ассортимент площадки к концу 2019 года вырос более чем втрое и превысил 5 миллионов товарных наименований. Более 70% ассортимента формировали продавцы маркетплейса (6,5 тысячи компаний и еще 15 тысяч компаний находятся в процессе регистрации), остальное — товары, которые площадка выкупает у поставщиков и продает самостоятельно.

В 2019 году компания более чем в два раза нарастила площади своих фулфилмент-фабрик, до 200 тысяч кв.м. За год объем доставленных Ozon заказов увеличился в 2,1 раза и составил 32,3 миллиона штук. Их общая наполняемость составила 144 миллиона товаров. Около 20% от общего объема доставок 2019 года пришлось на пользователей подписки Ozon.Premium, запущенной в феврале прошлого года. "Чек заказа такого пользователя в несколько раз выше обычного, в его заказе обычно объединены 6-7 товаров", — уточнили в Ozon.

"Наша задача на 2020 год — не снижая темпы роста, трансформировать Ozon в полноценную интернет-платформу, чтобы сделать e-commerce еще ближе для жителей небольших городов, где выбор товаров и ценовая доступность ограничены — для этого мы продолжим развивать логистику, финансовые продукты и наращивать ассортимент", — прокомментировал результаты гендиректор Ozon Александр Шульгин. В компании отметили, что для роста в регионах, где доля e-commerce часто не превышает 2-3% от общего объема розничной торговли, важно развитие точек выдачи заказов. На январь 2020 года у Ozon их стало в три раза больше, чем годом ранее, — 16,651 тысячи (собственных и партнерских).

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.