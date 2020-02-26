МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

"В преддверии возобновления (чемпионата – ред.) произошло важное события в лиге. Многие знают, что почти полтора года назад мы провели ребрендинг. Нам понадобилось время, чтобы осмыслить продукт для продажи. Появилось предложение, нашим титульным партнером становится "Тинькофф", — сказал Прядкин журналистам.

"Переговоры начались еще до начала сезона, они были непростые. Мы гордимся тем фактом, что РПЛ вступает в тесный контакт с еще одним партнером. Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Работа, которую мы начали несколько раз назад, начинает приносить свои плоды", — добавил он.

Российский бизнесмен Олег Тиньков ранее на своей странице в Instagram заявил, что не собирается ходить на матчи РПЛ, но банк может тратить бюджет на маркетинг так, как считает нужным.

Ранее в феврале глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сказал, что посчитал правильным, если банк "Тинькофф" станет партнером РПЛ, а сумма контракта может составить 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит "Матч ТВ".