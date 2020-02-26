МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Все ограничения, введенные в РФ из-за коронавируса, будут продлены до 1 апреля, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

"На данный момент оперативный штаб принял следующие решения. Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателя правительства", — рассказала Голикова на брифинге.

Это же, по словам вице-премьера, касается ограничений по проведению международных мероприятий.

"И я напомню, что до 1 марта мы продлевали студенческие каникулы студентам из Китайской Народной Республики. Но поскольку позже приняли решения об ограничении выдачи виз, то сегодня дополнительно обсудили вопросы организации сетевого обучения. Министр науки и высшего образования доложил, что в большинстве высших учебных заведений такая работа организована и, собственно, получил еще дополнительное поручение оценить ситуацию до конца с тем, чтобы мы могли реализовать право китайских студентов на обучение в российских вузах, но посредством сетевых форм", — отметила Голикова.

По ее словам, вопрос о переносе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса пока не обсуждается.

"Пока мы это не обсуждаем", — сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, идет ли речь о возможном переносе ПМЭФ.

Дата проведения Российского инвестиционного форума, который должен был состояться в феврале в Сочи, пока не обсуждается, как и его отмена, добавила она.

ГРАНИЦЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вероятность завоза коронавируса в Россию возрастает.

"Совершенно очевидно, сегодня мы должны это признать, что возможность заноса (коронавирусной — ред.) инфекции в Российскую Федерацию, безусловно, возрастает", — сказала она журналистам.

Попова отметила, что число стран с заболевшими коронавирусной инфекцией возрастает, поездку за границу лучше не планировать, если нет острой необходимости.

Голикова также обратилась к россиянам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране.

Затронула она и другие страны. По ее словам, Россия из-за коронавируса ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана, оставляя только деловые и гуманитарные, при этом авиасообщение с этой страной продолжится.

"Что касается Ирана: 28 февраля мы вводим запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу виз, кроме деловых и гуманитарных. Авиационное сообщение, которое осуществляет единственная компания российская "Аэрофлот", а также иранские компании, продолжает осуществляться", — сказала она.

С 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме "Аэрофлота" и "Авроры", сообщила также вице-премьер.

"Что касается дополнительных мер, то с учетом поступающей и имеющейся у нас информации относительно ситуации в Южной Корее, Иране и Италии мы дополнительно оценили те меры, которые могла бы принять Российская Федерация, и определились, что с 00:00 часов 1 марта в отношении Южной Кореи мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме "Аэрофлота" и дочки "Авроры", — рассказала она.

"Аврора", по ее словам, будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех граждан РФ с территории Южной Кореи.

"Аэрофлот" будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Республики Южная Корея, также будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево", — добавила Голикова.