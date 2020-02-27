ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев /ПРАЙМ/. Эстония и Россия начали подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщила в среду глава отдела налоговой политики эстонского министерства финансов Лемми Оро.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Эстонией и Россией было подписано в 2002 году, но так и не было ратифицировано.

По мнению Оро, теперь необходимо работать над новой версией документа. "Налоговая политика сильно изменилась. И бессмысленно продолжать работать над предыдущим договором. Лучше начинать с чистого листа. Эстония предложила свою версию соглашения российской стороне в декабре прошлого года",- сказала чиновница порталу государственного телерадиовещания ERR.

Оро сообщила, что чиновники минфина России встретились с эстонскими коллегами на полях одной из конференций ОЭСР месяц назад. "Они подтвердили, что получили нашу версию документа, пообещали, что пришлют свою версию текста. Будем надеяться, что процесс пойдет. Очень надеюсь, что мы дойдем до финиша",- подчеркнула глава отдела налоговой политики.