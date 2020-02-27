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КОММЕРСАНТ

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— В Конституцию вписались отцы и дети — 26 февраля президент России Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по поправкам к Конституции. Специальный корреспондент "Ъ" удивлен тем, насколько иной вид (по отношению к прежнему) неумолимо принимает основной закон страны, какое количество поправок на него обрушилось и как члены рабочей группы, а также президент страны увлеклись, теперь уже можно не сомневаться, радикальной переделкой Конституции.

— Вирус раскладывают по полкам — Профилактика распространения коронавируса в России растет в масштабах: рекомендации по борьбе с инфекцией уже получают и розничные сети. Выдает их не только ответственный за регулирование рынка Роспотребнадзор, но и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), новым главой которого месяц назад стала экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Среди мер — использование масок и регулярная уборка помещений. Самой большой проблемой выглядит нехватка масок, расходы на которые оцениваются в сотни миллионов рублей в месяц.

— "Норникель" на города берет — "Ъ" выяснил, чего именно просит ГМК "Норильский никель", чья прибыль по итогам 2019 года удвоилась до $6 млрд, у государства. Так, компания предлагает бюджету взять на себя половину расходов на реновацию жилищного фонда Норильска объемом 85 млрд руб., субсидировать кредитную ставку не только на строительство судов ледового класса, но и на обновление портовой инфраструктуры. По данным "Ъ", Минпромторг поддержал ГМК, но позиция Минфина неизвестна. Экспертов, несмотря на рост прибыли, доходов и низкую долговую нагрузку "Норникеля", просьба о господдержке не смущает – они объясняют ее масштабной инвестпрограммой компании.

— Ускорение кредитного падения — По данным бюро кредитных историй (БКИ), тренд снижения выдач потребительских кредитов российскими банками (без учета Сбербанка, показатели которого стабильны) усиливается. Если в конце 2019 года падение не превышало 6%, то в январе количество выдач уменьшилось уже более чем на 13%, до трехлетнего минимума. При этом кредитные бюро фиксируют и снижение уровня одобрения банками заявок на ссуды. Эксперты полагают, что тенденция сохранится как минимум до конца марта.

— Нацпроекты дополнят вехами — Минэкономики разработало проект постановления правительства, разделяющего между тремя властными структурами — самим министерством, департаментом правительства и Аналитическим центром (АЦ) при правительстве — полномочия по мониторингу нацпроектов и национальных целей. Схема контроля дополнена новыми элементами, в том числе "вехами" исполнения проектов и "справками по рискам" при движении к той или иной цели.

— Льготных лекарств становится все больше — По итогам прошлого года государственные медучреждения потратили на закупки препаратов как для госпитального, так и для амбулаторного сегментов на треть больше средств, что позволило госсегменту занять до 41% объема всего фармрынка РФ в денежном выражении. Число приобретенных государством упаковок лекарств при этом увеличилось на 10% — это произошло главным образом благодаря расширению программ лечения редких и онкологических заболеваний.

— Семь бед — один проект — Минфин погрузит инициативы по исполнению поручения главы Белого дома Михаила Мишустина упростить госзакупки для реализации нацпроектов в представленный на прошлой неделе "оптимизационный" пакет поправок к закону о контрактной системе. В нем могут быть учтены рекомендации правительства и предложения других ведомств, но при сохранении баланса интересов заказчиков и поставщиков, отмечают в ведомстве. Готовый проект может быть представлен в течение месяца, на этом работу над законом о госзакупках Минфин рассчитывает завершить.

— "Не жизнь" отстает от потенциала — Развитие страхования в сегменте, отличном от страхования жизни (non-life), в России существенно отстает от показателей зарубежных стран. Агентство АКРА проанализировало ситуацию в 40 наиболее крупных экономиках мира и утверждает, что нынешняя доля страховой премии в сегменте non-life в размере 1% ВВП РФ отстает от своего потенциала примерно в 1,7 раза.

— Центризбирком переоценит своих консультантов — В четверг, 27 февраля, глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в очередной раз попытается собрать членов научно-экспертного совета комиссии. Источник "Ъ" в ЦИКе сообщил, что накануне заседания обсуждалось сокращение на треть числа членов совета, их распределение по направлениям и даже упразднение совета как такового: вместо совета предлагалось наделить группу лиц статусом "экспертов при ЦИКе". Совет был создан для совершенствования избирательного законодательства, но оказался недееспособным.

— Горюче-сахарные материалы — Как стало известно "Ъ", в Замоскворецком райсуде Москвы прошли прения сторон по делу бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова и его предполагаемых сообщников, обвиняемых во взяточничестве и растрате. Для господина Коршунова, в прошлом году осужденного на семилетний срок за хищение более 260 млн руб. при производстве обуви для тюремного ведомства, на этот раз запросили 12 лет по обвинениям в коррупции и растрате средств, выделенных на закупку сахара и ГСМ. Защита нашла обвинение недоказанным, потребовав оправдать чиновника.

— Кредит растворился в вареном стекле — Как стало известно "Ъ", МВД выявило новую аферу на рынке кредитования. Причем на этот раз ее жертвой стал лишившийся лицензии еще в 2016 году банк "Интеркоммерц", выдавший почти 1 млрд руб. ООО "Константа" из Гусь-Хрустального, аффилированного со вторым по величине в регионе стекольным заводом "Символ". На развитие его производства ушло меньше половины займа. Остальные деньги, полученные под залог фактически единственного актива "Символа" — печи для варки стекла, по версии правоохранителей, были похищены.

— Президент и МВД обменялись арифметикой — Сотрудникам МВД в прошлом году удалось добиться высокой раскрываемости наиболее тяжких преступлений и сделать безопаснее ситуацию на улицах и в общественных местах. При этом новой требующей особых усилий проблемой стал рост преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. Об этом говорилось на расширенной коллегии Министерства внутренних дел, подводившей итоги работы за год.

— Штрафы проштрафились — Предусмотренные проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ужесточения для водителей не отвечают "запросам общества", поэтому документ перепишут, пообещали в Минюсте. Для доработки кодекса министерство просит у правительства два месяца. Ведомство также изучит концепцию альтернативного кодекса от группы независимых экспертов ОНФ: они предлагают дифференцированную систему наказаний, предусматривающую предупреждения за ряд нарушений.

— Коронавирус убран в боксы — Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у троих россиян, эвакуированных 22 февраля из Японии с круизного лайнера Diamond Princess в Казань, подтвержден коронавирус. Они помещены в карантинные боксы клинической больницы имени профессора Агафонова, которые охраняют бойцы Росгвардии. Власти Татарстана заверили, что исключают распространение коронавируса за стены лечебного учреждения.

— Мероприятельские отношения — Киргизский президент Сооронбай Жээнбеков прибыл с двухдневным визитом в Москву. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным он даст старт перекрестному году Киргизии в России и России в Киргизии. У гуманитарного на первый взгляд мероприятия геополитическая подоплека. В Центральной Азии нарастает конкуренция между РФ и Западом. Возникающие трения уже напоминают те, что происходили вокруг таких стран, как Грузия, Молдавия, Украина и Армения, в период активной фазы проекта ЕС "Восточное партнерство".

— Из двух зол выбирают среднее — В Москве сегодня состоится презентация экспертного доклада о решении проблемы "серединных государств": Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Авторы исследования считают, что соперничество за эти страны стало основной причиной конфронтации между Россией и Западом. Снять напряженность, по их мнению, может только пересмотр регионального порядка в этом регионе. "Серединным государствам" предлагается "третий путь" — нейтралитет под международные гарантии безопасности.

— Сотрудников удержат пенсиями — Работодатели все менее охотно формируют корпоративные пенсионные программы (КПП) сотрудников, если те не желают в них участвовать. Половина компаний готовы отчислять деньги на будущую пенсию работника лишь при условии, если сам он также платит взносы. Так работодатели стремятся удержать сотрудников. Однако одновременно они увеличивают и сроки минимального стажа, при котором работники могут претендовать на дополнительную пенсию.

— Российские дороги пошли длинным путем — Проект транспортной стратегии РФ до 2036 года, с которым ознакомился "Ъ", предполагает существенный рост грузовых и пассажирских перевозок, при этом авиаперевозки, как ожидается, увеличатся в три раза. При этом довольно консервативно оценен потенциал роста грузопотока на Северном морском пути — лишь до 105 млн тонн. Хотя риск смены конъюнктуры массовых грузов, прежде всего угля, в проекте отражен, предложены неочевидные меры по его компенсации. По мнению экспертов, связность планов различных транспортных отраслей в программе следует повысить.

— Операторы бьются о "Витрину ТВ" — Операторы платного ТВ возобновили борьбу с прошедшим первое чтение законопроектом о едином поставщике общедоступных телеканалов в интернете. Они просят Госдуму приостановить его рассмотрение и учесть подготовленные ими поправки, которые должны разрешить компаниям пользоваться для трансляции каналов собственными плеерами.

— За вирусом не занимать — Быстрое распространение коронавируса за пределами Китая отразилось на возможностях Минфина привлекать финансирование на внутреннем рынке. На последнем аукционе министерство привлекло менее 10 млрд руб., разместив гособлигации с заметной премией по доходности к вторичному рынку. Уход инвесторов от риска на мировых рынках ударил и по российскому суверенному долгу, который не рассматривается иностранными инвесторами в качестве защитного актива. Тем более на фоне ослабления российской валюты.

— ЦБ закрывает валюту — Банк России сделал закрытой информацию, связанную с операциями банков на фондовых и валютных биржах, а также о покупке и продаже иностранной валюты для своих клиентов. Эксперты считают, что это связано с организацией биржи для компаний, находящихся под санкциями, чтобы работающие с ней банки сами не попали под ограничительные меры.

— "Алмазная осень" осталась при своих — Аукцион по продаже негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Алмазная осень", принадлежащего компании АЛРОСА, не состоялся. В закрытом конкурсе принял участие лишь один покупатель. По данным источников "Ъ", им был НПФ "Газфонд Пенсионные накопления". Других претендентов — ВТБ и Сбербанк — не устроила минимальная цена за НПФ, а также некоторые требования к покупателю. Набсовет алмазной монополии рассмотрит возможность продажи НПФ единственному претенденту.

— "Росатом" избавит Европу от ядерных объектов — "Росатом" ищет новые пути для выхода на перспективный европейский рынок вывода из эксплуатации ядерных объектов. Топливная компания госкорпорации АО ТВЭЛ подписала соответствующий меморандум с испанскими компаниями ENUSA, ENSA и IDOM. У "Росатома" уже есть подобные проекты в Швеции, Германии, Болгарии. В ТВЭЛ называют мировой рынок по выводу ядерных объектов новым и растущим направлением, оценивая его в €100 млрд к 2030 году.

— Американский СПГ сбрасывает скорость — На фоне падения цен на газ до многолетних минимумов появляются признаки того, что новые СПГ-проекты в США будут введены с задержками, а действующие мощности могут сократить производство. Так, крупнейший производитель СПГ в США Cheniere Energy сообщил о возможной отсрочке запуска третьей линии завода Corpus Christi мощностью 9,5 млн тонн. При этом отгрузки с американских СПГ-проектов снижаются уже несколько недель подряд.

— Коронавирус накапливает мили — Эксперты авиационного и туристического рынка ждут новых ограничений полетов. За закрытой 26 февраля для всех, кроме "Аэрофлота" и его дочерней "Авроры", Южной Кореей может последовать Италия, где число заболевших быстро растет, и список может расшириться. Все больше пассажиров начинают и сами отказываться от поездок. Европейские авиакомпании в таких условиях идут навстречу клиентам, позволяя перебронировать билеты на более поздние даты без штрафов. Однако российские перевозчики пока таких шагов не предпринимают.

— "Галс" очищается от долгов — ВТБ придумал, как избавиться от токсичных активов своей девелоперской "дочки" "Галс". Госбанк планирует создать специальный фонд, куда войдут неликвидные активы застройщика, генерирующие долг в размере около 30 млрд руб. Новая структура, которая должна заработать летом этого года, может получить в управление, в частности, два крупных коммерческих объекта — открытую к Олимпиаде-2014 в Сочи гостиницу "Камелия" и бизнес-центр "Невская ратуша" в Санкт-Петербурге.

— "Ростелеком" врезал баннеры — "Ростелеком" начал встраивать рекламные баннеры при просмотре абонентами сайтов, не защищенных протоколом HTTPS. Операторы не впервые пытаются заработать на подобных механизмах. Как правило, это не нарушает права абонентов, но все равно может негативно отразиться на репутации компании, указывают эксперты.

— "Система" проведет инвестиции через "дочку" — АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ". Новая структура планирует готовить стартапы для экосистем стратегических инвесторов. Мнения экспертов о перспективах фонда расходятся: одни не видят у него "добавленной ценности", другие, наоборот, отмечают расширенные возможности.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Первый созданный в России авиадвигатель пришлось сертифицировать повторно — Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) занимается сертификацией двигателя ПД-14, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, разработчик ПД-14), человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и федеральный чиновник. ОДК и ОАК входят в госкорпорацию "Ростех".

— Поправки в Конституцию вступят в силу сразу после их одобрения россиянами — Прошедшая в среду встреча Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию заметно отличалась от предыдущей. 13 февраля члены группы высказывали свои предложения, а президент давал им предварительную оценку: "полностью согласен", "тут юристы должны подумать" или "а вот это, мне кажется, не стоит". На этот же раз первыми выступили руководители рабочих подгрупп и все их поправки Путин однозначно одобрил.

— Турция продолжает угрожать Сирии — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, возвращаясь после визита в Азербайджан, что отведенное турецкой стороной правительству президента Сирии Башара Асада время для отступления в сирийской провинции Идлиб заканчивается. "Мы ведем работу по планированию освобождения наших наблюдательных пунктов из окружения войск режима [Башара Асада]", – заявил турецкий лидер.

— Россия нашла способ не платить Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ — Российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о "серьезных проблемах", возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), по которому Россия должна выплатить Грузии компенсацию в 10 млн евро за депортацию грузинских граждан в 2006 г. Решение вынесено в 2019 г., в соответствии с ним грузинские власти должны были под контролем КМСЕ создать механизмы для расчета и распределения компенсации. Но этого до сих пор не сделано, говорится в подготовленном Россией плане действий по исполнению решения, который опубликован на сайте Совета Европы (как ожидается, его обсудят на сессии комитета в марте).

— Минфин готов увеличить долю средств ФНБ в проектах — Минфин изменил условия инвестирования фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, сообщил "Интерфакс" и подтвердили "Ведомостям" два федеральных чиновника. Министерство предложило маневр. С одной стороны, увеличить долю ФНБ в финансировании проекта – если раньше Минфин настаивал, что она не должна превышать 20%, то теперь согласен, если это будет 40% совокупного заемного финансирования за счет всех источников.

— Минприроды хочет обязать компании платить за мусор — Минприроды доработало концепцию реформы расширенной ответственности производителей и направило ее в правительство, сообщило министерство. Компании должны будут платить за 100% произведенной или ввезенной упаковки, а также некоторых товаров (сначала шин, батареек, электроники), говорится в письме министра природы Дмитрия Кобылкина в правительство ("Ведомости" ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель министерства).

— "Вкусвилл" заставит Европу вспомнить об СССР — Продовольственная сеть "Вкусвилл" зарегистрировала 6 февраля Vkusvill Netherlands B.V., свидетельствуют данные нидерландского реестра юридических лиц. Основной вид деятельности новой нидерландской компании – работа супермаркетов, продажа продуктов питания и сопутствующих товаров. По словам представителя "Вкусвилла", сейчас идет подготовка к открытию магазинов в Европе, говорить о конкретных планах пока преждевременно.

— ВТБ заработал на продаже своей доли в Tele2 12,5 млрд рублей — На телеконференции по случаю обнародования отчетности по международным стандартам банк ВТБ сообщил, что продажа пакета акций мобильного оператора "Tele2 Россия" принесла ему 12,5 млрд руб., и объяснил, что такая сумма получилась от операции с финансовыми инструментами и из-за переоценки актива между двумя датами раскрытия отчетности.

— Пивовары просят ужесточить требования к составу пива — Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива. 9 января 2021 г. вступит в силу технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входит и Россия) "О безопасности алкогольной продукции", который позволит заменять зерном до 50% солода при производстве пива. Пока в России действует более жесткая норма, заменить можно 20% солода, СРП просит закрепить ее и в новом регламенте

— "Норникель" увеличил чистую прибыль в два раза — Выручка "Норникеля" по итогам 2019 г. выросла на 16% до $13,6 млрд, EBITDA – на 27% до $7,9 млрд, а чистая прибыль – почти в 2 раза до $5,96 млрд. Прошлый год стал одним из самых успешных для компании за последние 10 лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона, приводятся в сообщении компании слова президента "Норникеля" Владимира Потанина (структуры его "Интерроса" владеют 34,6% "Норникеля").

— Московская биржа и "Сколково" откроют академию для эмитентов — Московская биржа и школа управления "Сколково" открывают Академию привлечения капитала, рассказала "Ведомостям" управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами биржи Анна Василенко. Программа рассчитана на собственников и топ-менеджеров компаний с выручкой от 1 млрд руб., заинтересованных в сделках на российском фондовом рынке. Первый поток стартует 24 апреля и закончится в конце сентября.

— Банки выдали рекордную за пять лет сумму кредитов предпринимателям — За 2019 г. банки выдали малому и среднему бизнесу кредитов на 7,24 трлн руб. – на 15% больше, чем годом ранее, отчитался ЦБ. Это рекорд с 2013 г., когда их сумма была на 130 млрд руб. больше. Портфель таких кредитов вырос на 12%, до 4,28 трлн руб. С учетом индивидуальных предпринимателей малый бизнес занял в банках 7,8 трлн руб.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— 6:1 в пользу правосудия — На "Деловом завтраке" в "РГ" побывала глава Мосгорсуда Ольга Егорова. Она рассказала, как водителям защитить свои права в суде, какие дела надо доверять суду присяжных и почему сокращается число арестов.

— Очереди.net — Продуктовый супермаркет, в котором нет касс и очередей, открылся в американском Сиэтле. Российские эксперты уверены: в ближайшее десятилетие магазины научатся обслуживать покупателей без продавцов.

— Ключ от жизни — После 25 лет дети-сироты смогут получить по жилищному сертификату около 1,5 млн рублей. А все потому, что квартира, которую региональные власти должны выделить из специального жилищного фонда, выдается не всегда вовремя.

— Игра в фантики — Доработанный проект концепции расширенной ответственности производителя направлен в правительство. Согласно ему, производитель упаковки заплатит за ее утилизацию посредством экосбора. Существенного роста цен не ожидается.

— В одни ворота — С 1 марта будет приостановлено авиационное сообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в страну продолжат выполнять рейсы "Аэрофлот" и "Аврора". Схема приема самолетов будет такой же, что и в случае с Китаем.

— Ответили на запрос граждан — Владимир Путин поддержал предложенные поправки в Конституцию и подчеркнул, что ни одно рациональное предложение не будет потеряно. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

— В рамках закона — Число тех, кто сидит в тюрьмах, на начало 2000-х годов уменьшилось вдвое, и это революционное событие, заявил президент в четвертой серии видеоинтервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

— Сеть не для зелья — Владимир Путин на расширенной коллегии МВД поручил повысить уровень раскрываемости преступлений и закрыть доступ к интернет-ресурсам, пропагандирующим наркотики. Кроме того, президент призвал предельно жестко реагировать на факты произвола со стороны полицейских.

— Заявка на мандат — За сутки после старта нового конкурса "Лидеры России. Политика" больше 8 тысяч человек подали заявки на участие в нем. Среди них подавляющее большинство — это мужчины (87%). Организаторы проекта отмечают, что не ожидали такого всплеска интереса.

— Диалог без акцента — Михаил Мишустин на встрече с премьером Словакии Петером Пеллегрини заявил, что отношения между странами развиваются успешно. Он также приветствовал принципиальный настрой Братиславы на укрепление взаимосвязи с РФ, вопреки международной конъюнктуре.

— Обед по расписанию — С нового учебного года школьники начальных классов начнут получать горячее питание за счет бюджета. В законе, одобренном Совфедом, также уточняются требования к качеству и безопасности продуктов для детей и вводится понятие "здоровое питание".

— Срок не влияет — КС РФ признал отмену законодательного акта основанием для пересмотра судебного решения, даже если на момент вынесения этого решения документ оставался действующим. Ранее аналогичное решение было принято в отношении норм Арбитражного и Гражданского процессуальных кодексов, теперь оно распространяется и на Кодекс административного судопроизводства РФ.

— Код доступа — В Совете безопасности России посчитали целесообразным законодательно урегулировать расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Речь о включении в перечень сведений о близких родственниках лиц, пропавших без вести.

— Горячая линия — Шкловец Иван Иванович Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда). Вопросы, связанные с введением электронных трудовых книжек можно будет задать на "горячей линии", которая состоится во вторник 3 марта с 12 до 13 часов по московскому времени по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8-499-257-58-92.

— Как фишки слягут — Новости о распространении коронавируса сильно подкосили российские биржевые индексы в начале недели. Инвесторы могут попытаться заработать на "качелях", которые ждут российский фондовый рынок. Как это сделать — читайте в материале "РГ".

— Товары ищут выход — Промышленные предприятия Китая постепенно возобновляют работу, приостановленную из-за эпидемии коронавируса. Руководство страны готово предпринять все возможное для восстановления внешней торговли.

— Помогут своим — Власти Гонконга выплатят каждому жителю по 10 тысяч гонконгских долларов (около 84 тысяч рублей), чтобы сгладить последствия серьезных экономических потрясений, вызванных недавними протестами, торговой войной между Китаем и США, а также вспышкой эпидемии коронавируса. Как рассказал секретарь финансов административного района Пол Чан, на пособия могут претендовать постоянные резиденты Гонконга старше 18 лет, то есть примерно семь миллионов человек.

— Греция выходит на замену — Роспотребнадзор, а вслед за ним и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею, Иран. В этих странах, помимо Китая, отмечено больше всего случаев заражения коронавирусом.

— Не пропустить вирус — Москва приняла беспрецедентные меры, чтобы не допустить завоза и распространения коронавируса в России. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Отгул на здоровье — Правительство предложило ежегодно давать россиянам старше 40 лет выходной день для прохождения диспансеризации. Этот дополнительный день отдыха будет предоставляться с сохранением среднего заработка.

— С первым — пошел — 26 февраля Следственный комитет по Московской области объявил об окончании работы над первым уголовным делом бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя. Сейчас экс-чиновник — фигурант двух уголовных дел. Первое 26 февраля завершили, второе еще доследуется.

— Города меняются — Второй форум малых городов и исторических поселений пройдет в Тюмени. Там выберут 80 победителей лучших проектов создания комфортной среды. Межведомственная комиссия уже определила их.

— Бензин испытывает стресс — В результате падения цен на нефть в феврале стоимость бензина и дизеля в Европе упала ниже базовых цен на внутреннем рынке России. Для производителей такой поворот событий означает, что они должны будут заплатить в федеральный бюджет, а не получить из него.

— В чем причина остановки?— В 2022 году в России заработает система оповещения Госавтоинспекции о резком торможении водителей на автодорогах. Сведения в ГИБДД будут направлять уже существующие транспортные платформы автопроизводителей.

— Вакансия в Киеве закрыта — Впервые за 8 лет Россия назначила своего торгового представителя на Украине. Им стал Андрей Бабко, который до этого занимал аналогичную должность в Армении. До назначения Бабко позиция торгпреда на Украине была вакантной c 2012 года, когда ушел на пенсию предыдущий представитель. В течение 8 лет обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин.

— Госзаказ идет на поправку — Перезагрузка контрактной системы госзакупок подходит к концу. Реформа должна дать заметное упрощение, ускорение всех закупочных процедур и повысить их качество, пояснил замминистра финансов Алексей Лавров.

— Игры со скоростью — Microsoft анонсировала подробности характеристик выходящей в конце 2020 года новой консоли Xbox Series X. В компании подтвердили, что новинка получит новый процессор на базе AMD Zen 2, общая мощность которого составит 12 терафлопс. Это почти в два раза больше мощности консолей Xbox One X и в восемь раз — Xbox One.

— Вычет для вдохновения — Люди творческих профессий и военные льготники могут получить право и на налоговый вычет по земельному налогу на участок площадью шесть соток. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

— Главный по ЕГЭ — Какие предметы ЕГЭ оказались самыми популярными у школьников? Зачем нужны Всероссийские проверочные работы в 11-м классе? Когда работы выпускников начнут проверять нейросети и искусственный интеллект? Об этом на пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Мода на убийства — Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить в одной из саратовских школ так называемый "шутинг". Двое учеников намеревались прийти к своим одноклассникам с обрезами и зажигательными смесями и устроить массовое убийство.

— Братское собрание — 26 февраля в столице Иордании Аммане прошла встреча предстоятелей и делегаций православных поместных церквей. В ней принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Идея православного совещания принадлежит Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, сказавшему об этом во время визита в Москву в ноябре прошлого года.

— С миру по шедевру — Старт общенационального конкурса видеороликов "Я горжусь", посвященного 75-летию Победы и подвигам родных и близких в Великой Отечественной войне, рассказанных их внуками и правнуками, получился неожиданным.

— Жди на обочине — Каждый пятый погибший в ДТП в Москве лишается жизни во время оформления другого, более мелкого происшествия. Такие данные привел на круглом столе, прошедшем в "РГ", руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

— Вместо взятки был муляж — Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ отказалась удовлетворить жалобу Сергея Царева — судьи Камызякского районного суда Астраханской области в отставке. Судейской мантии он был лишен Высшей квалификационной коллегией судей еще в прошлом году. Тогда же ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Царева.

— Сел за вербовку — Четыре года заключения получил гражданин Украины Игорь Пирожок. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес ему такой приговор за экстремистскую деятельность и оправдание терроризма.

— Байдену нечем крыть — Десятые по счету дебаты выдвиженцев в президенты от Демократической партии США эксперты называли судьбоносными. Во многом потому, что самопровозглашенный социалист Берни Сандерс стремительно набирает очки, а его конкуренты понимают, что время остановить его стремительно улетучивается.

— Не обеднеем — Китаю удастся ликвидировать нищету к концу 2020 года несмотря на новые социально-экономические проблемы, вызванные эпидемией коронавирусной пневмонии COVID-19. В нынешнем году страна рассчитывает вывести из-за черты абсолютной бедности 5,5 миллиона человек. Задача вполне достижимая, уверены эксперты, напоминая, что в 2019-м в КНР от нищеты избавились вдвое больше людей: 11 миллионов.

— Интеллект поможет с налогами — Японское налоговое агентство расширяет сферу применения искусственного интеллекта (ИИ). Ведомство заявило, что уже с апреля 2021 года начнет внедрять новую систему налоговой инспекции с использованием ИИ. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

— Дресс-код для карнавала — В Европе завершился сезон традиционных карнавалов, который в шутку называют "пятым временем года". Не обошлось без скандалов: одни требуют пересмотреть допустимый "дресс-код" для праздника, другие сокрушаются, что политкорректность разъедает смеховую культуру, которой так гордилась Европа.

— Не трогайте семью — С момента внесения в Госдуму законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия" претерпевал многочисленные изменения и провоцировал ожесточенные споры. Адвокат Анатолий Кучерена размышляет, можно ли решить проблему насилия в семье законодательно.

— Комикс на колесах — На создателя "бэтмобиля" завели административные дела по трем статьям. Копию транспортного средства героя комиксов Бэтмена остановили автоинспекторы в Москве. Правда, внимание она привлекла не внешним видом, а отсутствием регистрационных знаков и превышением допустимых габаритов.

ИЗВЕСТИЯ

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— Мал, да недорог — Моногорода планируется спасать с помощью уплотнения. Жителей предлагается переселять из опустевших домов на окраинах в центр либо в соседние поселения для снижения расходов бюджета, рассказали "Известиям" эксперты, участвующие в разработке модели для кабмина. К концу года ведомства представят доклад с различными вариантами оптимизации в правительство РФ, следует из плана реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, с которым ознакомились "Известия".

— Не ставят COVID — Вероятность проникновения COVID-19 в Россию сильно возросла в связи со вспышкой заболевания в Италии и других странах, подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но, как выяснили "Известия", сейчас россияне практически не могут сдать анализ на коронавирус, если у них нет признаков респираторного заболевания. Аргументы о контактах с иностранцами из неблагополучных регионов, как показал эксперимент, не являются для врачей государственной системы здравоохранения весомыми.

— Выжать любой ценой — Почти две трети медицинских организаций столкнулись с утечкой данных. Половина из них скрывает факт происшествия. Это показали результаты исследования, проведённого специалистами по кибербезопасности компании "СёрчИнформ". Эксперты считают, что проблема заключается в нехватке квалифицированных кадров и слабой цифровой грамотности персонала. В Минздраве "Известиям" заявили, что не готовы прокомментировать результаты опроса, но сообщили, что в сфере здравоохранения применяются сертифицированные средства защиты электронных данных.

— Простая логика — Все поправки к Конституции вступят в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования, в случае если они будут поддержаны гражданами страны. Сегодня внимание россиян привлекают инициативы, касающиеся доступности медицинского обслуживания, социальной поддержки детей, индексации выплат и запрета для чиновников иметь вид на жительство за рубежом. Изменения затронут и полномочия действующего президента — часть из них будет передана Федеральному собранию.

— Шенген вируса — Несмотря на распространение коронавируса, Евросоюз не рассматривает вопрос о закрытии границ в зоне Шенгена. Об этом "Известиям" сообщили в Совете Евросоюза. Там подчеркнули: возвращение к пограничному контролю предусмотрено в случае "серьёзной угрозы государственной политике или внутренней безопасности" и должно использоваться в крайнем случае. Тем временем, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Европе зарегистрирован 381 случай заражения и 12 летальных исходов — большинство из них приходится на Италию.

— Авиасообщение удалено — Ограничение авиасообщения с Южной Кореей не приведёт к масштабным потерям авиакомпаний и турбизнеса. Но если такую меру введут в отношении Италии — третьей по масштабам распространения коронавируса страны, ущерб отечественным перевозчикам может достигнуть нескольких миллиардов рублей, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— В здоровом деле — Депутаты Госдумы с 2021 года предлагают дать налоговые льготы работодателям, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам. Уже в марте в нижнюю палату планируется внести соответствующий законопроект — налог можно будет не уплачивать с суммы до 30 тыс. рублей на человека в год. Об этом "Известиям" рассказал соавтор документа, член комитета ГД по экономполитике Андрей Ветлужских. "Единая Россия" уже одобрила документ на экспертно-консультативном совете.

— Что имеем — сохраним — Только четыре кредитные организации готовы вслед за ЦБ как минимум на два года отменить уже введённые комиссии за межбанковские переводы граждан в системе быстрых платежей (СБП). Об этом их представители рассказали "Известиям" накануне годовщины промышленного запуска системы. С 28 февраля 2019-го через СБП перечислили уже более 80 млрд рублей, отчитались в регуляторе. Это всё ещё менее процента от всех онлайн-переводов по стране, оценили эксперты.

— Да-с, авто — К2030 году 410 тыс. задействованных в автопроме немцев могут лишиться работы. Об этом говорится в отчёте Национальной платформы будущего мобильности. Чтобы сократить выбросы CO2, главные концерны ФРГ активно развивают "зелёные" технологии. Однако для изготовления деталей нового поколения требуется меньше рук. И пока Илон Маск прорубает лес в Баден-Вюртемберге для строительства завода Tesla, на родине BMW в Баварии уже объявили о сокращении рабочих мест.

— Денежный перевоз — Социальная инженерия вышла на новый уровень — мошенники стали использовать такси, чтобы убеждать клиентов переводить деньги на счета злоумышленников, рассказали "Известиям" представители крупнейших банков, информацию подтвердили в ЦБ. Новая схема подразумевает, что жертву, у которой нет онлайн-банка, обманным путем вынуждают перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже обеспечивают ей трансфер до АТМ.

— Убийственный замысел — Центр общественных связей ФСБ 26 февраля сообщил о задержании двух подростков, планировавших устроить бойню в саратовской школе. У школьников 14 и 15 лет сотрудники спецслужбы изъяли обрез охотничьего ружья и инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных смесей. Подробности — в материале "Известий".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Счетная палата выявила неэффективность расходов бюджета на детские поликлиники — Счетная палата назвала неэффективным расходование средств федерального бюджета на оснащение детских поликлиник. При этом по обеспеченности врачами Россия отстала от развитых стран на два года, отметили государственные аудиторы.

— Общественную дипломатию предлагают подчинить МИДу — Ключевая проблема российской публичной дипломатии, направленной на повышение привлекательности образа России за рубежом, заключается в недостаточной системности и координации в работе разных ведомств и организаций. Государство не хочет заниматься этим делом, что выражается в отсутствии соответствующих структур в администрации президента или МИДа, констатировали эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) и Центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" в докладе "10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России" (имеется в распоряжении РБК).

— Гаага учла "крымский" аргумент — Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности. Это следует из полного текста решения суда, изученного РБК.

— США и Британия распробовали Urals — Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию в прошлом году, следует из данных ФТС. Это произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и американских санкций против Венесуэлы и Ирана.

— Почему демократы не могут справиться с Берни Сандерсом — Павел Демидов, политолог, американист. Даже немыслимая сейчас победа Берни Сандерса на выборах президента США будет означать системный кризис для Демократической партии в ее нынешнем виде.

— Минприроды упаковало экосбор в новую концепцию — Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП). Это механизм экономического регулирования, согласно которому производители и импортеры товаров и упаковки обязаны обеспечить их утилизацию после использования.

— "Ямал СПГ" показал немалые возможности — "Ямал СПГ" в 2019 году произвел 18,4 млн т СПГ, превысив проектную мощность завода на 11%, или на 1,9 млн т, говорится в сообщении компании. 2019 год стал первым полным годом одновременной работы всех трех очередей завода по 5,5 млн т в год каждая (в сумме—16,5 млн т СПГ), указывается там.

— Вкладчики открыли короткие позиции — Доля средств физических лиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов—это рекорд как минимум с 2010 года, говорится в обзоре аналитиков Альфабанка (есть у РБК). В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года.

— Мы будем видеть восстания сотрудников все чаще — Легендарный управленец, возглавлявший работу McDonald"s в области корпоративной социальной ответственности до 2015 года, Боб Лангерт рассказал, как отношение к природе затрагивает бренды корпораций, и объяснил, почему у общества стало больше возможностей влиять на то, что происходит в компаниях.

— Нацпроекты настроят заново — Задачу привлечения инвестиций в экономику правительство будет решать с помощью национальных проектов. Для мониторинга их реализации создается ИТ-платформа, контроль за расходованием средств поручен ФСБ.

— "Финансовая устойчивость — главное условие участия в концессиях" — Что сегодня сдерживает масштабные инвестиции в российскую дорожную отрасль, РБК+ объяснил заместитель генерального директора по финансовому развитию и управлению инвестиционными проектами ГК "Автобан" Денис Анисимов.

— Неровный строй — Разрыв между уровнем развития российских регионов становится все больше: поток инвестиций стремится в направлении наиболее успешных территорий, а слабые продолжают беднеть. Как преодолеть неравенство?

— "Половину прибыли банка сегодня дает региональная сеть" — Как проходила крупнейшая в истории России интеграция банковских групп, "Открытия" и Бинбанка и что дает объединенному банку развитие региональной сети, РБК+ рассказал член правления "Открытия" Александр Пахомов.

— Инфраструктурные проекты проверят на устойчивость — В России создается национальная система оценки инфраструктурных проектов, она будет ориентирована на международные стандарты, в формировании которых принимала участие и наша страна. Принципы отбора качественных инфраструктурных инвестиций (Quality Infrastructure Investment, QII) были одобрены лидерами G20 в июне 2019 года на саммите в Осаке.

— "Сложный продукт — это всегда драйв для производства" — Почему компании все больше инвестируют в новые технологии и цифровизацию, РБК+ рассказал заместитель генерального директора по научно-техническому развитию и техническим продажам трубной металлургической компании Сергей Чикалов.