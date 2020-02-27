РИМ, 27 фев /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Вспышка коронавируса на севере Италии не добралась до альпийских горнолыжных курортов: их представители в разговоре с РИА Новости рассказали о почти незаметном количестве отмененных бронирований и продолжении нормальной жизни.

"Мы не столкнулись с какими-либо санитарными проблемами. Здесь в Валь-Ди-Фасса случаев заражения не было, открыты все склоны и работают все туристические учреждения. На этой неделе места в гостиницах заняты, а это около 50 тысяч туристов", — заявил директор агентства по туризму долины Валь-ди-Фасса (Val di Fassa) Андреа Вайсс (Andrea Weiss).

По его словам, в сеть курортов в области Трентино-Альто-Адидже уже поступают отказы от поездок от клиентов Восточной Европы, в том числе из России.

"Возможно, они боятся, что по возвращении их поместят в карантин", — сказал Вайсс.

Его коллеги из соседней области Пьемонт подчеркивают, что работа их горнолыжных курортов не изменилась из-за введенных правительством и местными властям мер по сдерживанию вспышки.

"Мы пока наблюдаем довольно малое число отмен, в районе 10-15% максимум. В основном это связано с запретом на школьные поездки по Италии и за рубеж", — говорит президент туристического консорциума Via Lattea ("Млечный путь") Массимо Бонетти.

По его словам, туроператоры сообщили об отказах со стороны нескольких небольших групп, но в том что, касается крупных запланированных туров, сигналов об отмене не поступало.

"Жизнь и отдых на курортах проходит так же, как раньше, единственное, что мы по предписанию властей Пьемонта отменили проведение соревнований и закрыли одну единственную дискотеку в Сестерьере. Для гостиниц, баров, ресторанов, подъемников никаких ограничений нет", — заявил Бонетти.

В области Венето, в свою очередь, рассчитывают, что поток туристов из России не иссякнет, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Италию.

"Сейчас у нас период традиционного отдыха в горах: "Белая неделя" проходит абсолютно спокойно. Поток людей был более чем в порядке", — говорит Сара Дзардини, глава направления веб-маркетинга в сети горнолыжных курортов Кортина д"Ампеццо.

Она выразила обеспокоенность из-за возможного негативного эффекта от рекомендаций российских властей отказаться от поездок в Италию.

"В таком случае предписание практически становится подтверждением страха. И очевидно, мы это прочувствуем, но мы надеемся, что россияне не откажутся от своих планов еще и потому, что здесь всего этого не чувствуется. Было бы по-настоящему жаль", — заявила Дзардини.