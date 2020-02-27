МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор на фоне ситуации с коронавирусом напомнил российским туристам, что они имеют право на изменение или расторжение договора с турфирмами из-за возникновения угрозы для жизни и здоровья.

Как отмечается на сайте ведомства, правовые основы обеспечения безопасности туристов закреплены статьей 14 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Согласно ее положениям, при возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья турист вправе требовать в судебном порядке расторжения договора.

"В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что наличие угрозы безопасности жизни и здоровью туриста подтверждается федеральными органами госвласти.