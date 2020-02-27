МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Россиянки, не состоящие в официальном браке, берут ипотечный кредит вдвое охотнее неженатых мужчин, показало исследование Россельхозбанка, основанное на данных собственного кредитного портфеля кредитной организации.

"Семьи остаются главными покупателями квартир в России – на них пришлось более половины (57%) всех выданных ипотечных кредитов. Остальные 43% квартир покупаются не состоящими в браке людьми. При этом особенность федерального рынка ипотечного кредитования в том, что женщины в два раза "смелее" мужчин берут ипотеку в одиночку. Спустя год, впрочем, доля мужчин увеличилась на 1 процентный пункт и достигла 15%, а женщин, наоборот, снизилась на 1 процентный пункт до 28%", — подсчитали аналитики.

Средний размер ипотечного кредита на покупку квартиры в России вырос на 22,1% за год и достиг 2,26 миллиона рублей. Среди всех регионов страны размер кредита снизился только в Ивановской и Калужской областях, а также в Адыгее. В подавляющем большинстве регионов размер кредита меньше среднероссийского, минимум отмечен в Республике Марий Эл – 1,12 миллиона рублей. Выше всего он в Москве – 4,39 миллиона рублей. При этом более 40% тех, кто берет ипотечный заём, не состоят в браке. Средний возраст заёмщиков практически не изменился и по-прежнему составляет 37-38 лет.

Россельхозбанк — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, РСХБ на 1 января занимал шестое место в российской банковской системе по размеру активов.