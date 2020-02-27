МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Генеральный директор Starbucks Кевин Джонсон сообщил в четверг, что большая часть кофеен компании в Китае работают, после того как часть заведений компании была закрыта в этой стране ранее из-за ситуации с коронавирусом.

В конце января компания объявила о закрытии свыше 2 тысяч своих кофеен в КНР. По данным телеканала CNBC, Starbucks насчитывает в Китае порядка 4,3 тысячи кофеен.

"Сейчас у нас открыто 85% заведений по всему Китаю", — написал генеральный директор Starbucks Кевин Джонсон в Twitter, сопроводив сообщение видеозаписью, сделанной в кофейне Starbucks в Шанхае.

Китай — второй по величине рынок Starbucks после США. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более чем из 30 тысяч кофеен по всему миру.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.