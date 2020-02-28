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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Как фронт среди ясного неба — Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии — В четверг сирийская вооруженная оппозиция при поддержке турецких военных отбила город Саракиб, расположенный на пересечении двух стратегических трасс в провинции Идлиб.

— Сто миллиардов с дороги свалились — За что и как штрафовали водителей в 2019 году — Сумма штрафов, наложенных ГИБДД на российских водителей в 2019 году, впервые перешагнула рубеж в 100 млрд руб.

— Тока инфляции не хватало — Бизнес просит пересчитать параметры модернизации ТЭС из-за риска роста энергоцен —Крупная промышленность просит вице-премьера Юрия Борисова пересмотреть параметры программы модернизации старых ТЭС объемом 1,9 трлн руб.

— Клерки поработали на хакеров — Сотрудников банков назвали главной причиной утечек данных — В 89% инцидентов утечки данных из российских банков виноваты их рядовые сотрудники, утверждает в отчете "СёрчИнформ".

— Дональд Трамп чихать хотел на коронавирус —Президент США заверил американцев в готовности страны к эпидемии — Американский президент Дональд Трамп, вернувшись из Индии, сразу же созвал пресс-конференцию по коронавирусу.

— К здравоохранению прибинтовали бережливость — Минздрав вводит новые модели поликлиник — Минздрав намерен внести в закон об охране здоровья граждан дополнительные статьи — для закрепления понятий "новая модель организации оказания медпомощи" и "бережливое производство".

— Арктика поделится деньгами — Минвостокразвития упрощает госпрограмму ее развития — Инфраструктурная и промышленная часть изначально масштабной госпрограммы социально-экономического развития Арктики до 2025 года может сократиться практически до простого перечисления мероприятий — Минвостокразвития планирует перенести финансовое обеспечение большинства из них в отраслевые документы.

— И Dream Отечества нам сладок и приятен — Как Владимир Путин сфотографировался впрок на пару месяцев в парке русского Маугли — 27 февраля президент России Владимир Путин приехал в развлекательный парк "Остров мечты" и дольше всего за все время наблюдений оказался атакуем жаждущими сфотографироваться с ним детьми и взрослыми.

— Конституционно-освободительное движение — Агитация в поддержку поправок к Основному закону началась с Астрахани — На улицах Астрахани появились баннеры в поддержку голосования по изменениям в Конституцию.

— Пять лет без Бориса Немцова — Память политика почтят в России и за рубежом — В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту был убит бывший зампред Госдумы, зампред правительства России, первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов. В этом году памятные мероприятия — пикетирования, митинги и марши памяти — пройдут в 26 городах России.

— Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка — Дмитрия Захарченко обвинили в получении виртуальных взяток — Отбывающий срок за коррупцию и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко вскоре вновь предстанет перед судом.

— Экс-главе "Глобэкса" ищут дело в Тольятти — Бывшим подчиненным Виталия Вавилина инкриминируют хищение 933 млн рублей — Как стало известно, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ провели в Тольятти масштабную спецоперацию в рамках уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-президент банка "Глобэкс" Виталий Вавилин.

— Руслан-султан —Шестилетнему мальчику требуется комплексное обследование и план лечения — Если Руслана попросить встать на голову, он сделает это с большим удовольствием. Но постоять на ногах хотя бы секунду он не сможет.

— Совершенно секретно — Наши компании не готовы рассказывать о программах КСО — На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошла IV ежегодная конференция "Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов".

— Филантропические танцы — Русфонд станет бенефициаром московского Венского бала — В мае Русфонд станет бенефициаром московского Венского бала. Это значит, что благотворительные средства, собранные во время одного из крупнейших светских мероприятий, пойдут на программы помощи Русфонда.

— Баранина не спускается с гор — Центральной части России грозит дефицит мяса — У производителей баранины Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов, где выпускается более половины этого мяса в России, начинаются серьезные проблемы.

— Иностранцы просыпали зерно — Доля зарубежных трейдеров на российском рынке снизилась — Риски санкций, ужесточение надзора со стороны налоговой службы и растущая активность местных компаний привели к снижению доли иностранных трейдеров на российском зерновом рынке.

— Чукотское золото омоют в СПГ — НОВАТЭК стал основным претендентом на энергоснабжение Баимки — Проект НОВАТЭКа по энергоснабжению Баимского ГОКа на Чукотке имеет наибольшие шансы на реализацию, считают источники по итогам совещания у вице-премьеров Юрия Трутнева и Юрия Борисова.

— Вирус смешался с нефтью — Российский рынок нашел причины для обвала — Курс доллара на российском рынке впервые с сентября 2019 года взлетел выше 66 руб./$.

— Пакет "невыездной" — Финансистам повышают меру ответственности — Для усиления ответственности руководителей и владельцев финансовых организаций депутаты всех фракций объединились и внесли в Думу пакет законов, позволяющих превентивно арестовать активы финансистов и запретить им выезд за границу.

— Доходность сбросили со счетов — НПФ поработали на своих акционеров — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по начисленной доходности на счета клиентов проиграли показателю расширенного портфеля, в котором находятся деньги "молчунов", оставшихся в Пенсионном фонде России (ПФР).

— Совет директоров РЖД двинется составом — Его может покинуть Аркадий Дворкович — Как стало известно, в правительстве обсуждаются изменения в составе совета директоров ОАО РЖД, который должен быть переизбран летом.

— Кредиторов отправляют в "Холидей" — Ритейлер предлагает им мировое соглашение — Владелец некогда крупнейшего сибирского ритейлера "Холидей" пытается остановить банкротство сети, долги которой превышают 16 млрд руб.

— Viber дозвонился до партнера — Рекламу в мессенджере будет продавать IMHO — Второй по популярности мессенджер в России Viber впервые начнет продавать рекламу в стране через селлера.

— На "Кухню на районе" завезли продукты — В сегмент экспресс-доставки вышла еще одна компания — Сервис доставки готовой еды "Кухня на районе", запущенный основателями Рокетбанка на инвестиции совладельца Qiwi Сергея Солонина и группы ПИК, вышел в сегмент экспресс-доставки продуктов.

— Клерки поработали на хакеров — Сотрудников банков назвали главной причиной утечек данных — В 89% инцидентов утечки данных из российских банков виноваты их рядовые сотрудники, утверждает в отчете "СёрчИнформ".

— Дело за малым и средним — Почему МСБ выглядит самым перспективным сегментом для банков — Государство давно пытается убедить банки активнее работать с малым и средним бизнесом (МСБ). До сих пор эти усилия оказывались не слишком успешными, но ситуация может измениться.

— "В крупном бизнесе гораздо меньше маржа и гораздо больше проблем" — Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка — На чем зарабатывают банки при работе с компаниями малого и среднего бизнеса (МСБ), как оценивают клиентов и действительно ли сегмент уже составляет конкуренцию крупным компаниям, рассказывает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

— "Сейчас недостаточно иметь только конкурентные ставки по кредиту" — Александр Чернощекин, старший вице-президент Промсвязьбанка — Можно ли конкурировать с крупными банками за клиентов и как должен распределяться доход от различных видов бизнеса, рассказывает глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка (ПСБ) Александр Чернощекин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Дом.РФ может собрать у себя большую часть российского производства лифтов — Госкомпания планирует построить еще один лифтовый завод с испытательной башней — Дом.РФ, сообщил представитель госкомпании, планирует построить лифтовый завод, а также приобрел права требования у Промсвязьбанка к Карачаровскому механическому заводу и "Сиблифту".

— Москва проведет электронное голосование по поправкам в Конституцию — Такую возможность дают одобренные депутатами правила плебисцита — Голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля в Москве будет проходить не только на участках, но и в электронной форме.

— Все больше демократов поддерживают Берни Сандерса в президентской кампании — Его конкуренты не смогли предложить привлекательной программы — В американском штате Южная Каролина в субботу пройдут праймериз демократической партии по отбору кандидата на президентские выборы в ноябре 2020 г. На двух предыдущих предварительных выборах в штатах Нью-Гемпшир и Невада победу одержал сенатор от Вермонта Берни Сандерс.

— Дальний Восток может получить индивидуальный режим закупок — Правительство обсуждает льготный режим для строек в регионе — Изменение правил госзаказа для регионов Дальнего Востока и Арктики в пятницу обсудят на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева.

— Коронавирус поставил Китай перед дилеммой — Страна одновременно борется с эпидемией и пытается стимулировать экономику — Китайские власти оказались в непростой ситуации. С одной стороны, председатель КНР Си Цзиньпин требует от них делать все возможное для борьбы со вспышкой коронавируса. Но амбициозные цели по росту ВВП никто не отменял.

— Нельзя забыть о Немцове — За пять лет заказчики убийства политика так и не найдены — Спустя пять лет после убийства одного из лидеров российской внесистемной оппозиции – Бориса Немцова заказчики и организаторы преступления так и не найдены.

— Чем болеет детская медицина и как ее лечить — Рост заболеваемости детей и подростков в России сочетается с нехваткой врачей и их перегрузкой — Дети в России сегодня болеют чаще, а дефицит квалифицированных врачей восполнить не удается: такое сочетание – это риск снижения качества и доступности оказания медицинской помощи детям.

— ЦБ может получить право запрещать банкирам выезжать из России — Регулятор также сможет самостоятельно определять бенефициаров поднадзорных компаний и блокировать их активы — Зампред Госдумы Ирина Яровая и другие депутаты внесли пакет из девяти законопроектов, расширяющих возможности ЦБ при взаимодействии с недобросовестными собственниками банков, страховщиков и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые вывели активы или довели свою компанию до банкротства.

— Крупнейший производитель пасты в мире расширяет бизнес в России- Итальянская Barilla потратит 130 млн евро на строительство мельницы и второго завода по производству пасты — Итальянский концерн Barilla вложит более 130 млн евро в проект в подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) "Ступино квадрат" (принадлежит девелоперу MR Group).

— Российские туристы начали отказываться от поездок в Италию и Южную Корею — Приостановлены продажи туров, самостоятельные туристы начали отменять брони — Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах.

— "Инград" построит жилой комплекс рядом с Лужниками — Девелопер покупает площадку "Гелиймаша", которую ранее хотел застроить Сергей Полонский — Совет директоров "Инграда" одобрил покупку своей "дочкой" "Гелиос инвестментс" фирмы ООО "Л10", сообщил девелопер.

— Газпромбанк планирует впервые инвестировать в аэропорты — Он может стать партнером в проекте Виктора Вексельберга и Романа Троценко — Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска холдинги "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга и "Новапорт" Романа Троценко, банк ведет с ними переговоры.

— Россия вернула себе лидерство на кинорынке Европы — Отечественные зрители купили 219,4 млн билетов в кино, что на 3% больше, чем французские синефилы- Россия вновь стала крупнейшим в Европе рынком по числу проданных билетов в кино, следует из отчета Европейской аудиовизуальной обсерватории.

— Продажи арбидола взлетели из-за рекламы и коронавируса — С конца января продано 1,3 млн упаковок препарата — Продажи противовирусного препарата арбидол и аналогов резко растут с конца января, хотя до этого падали, по данным DSM Group.

— Что скрывается за красивыми ставками накопительных счетов — Получать доход по ним на уровне вкладов практически невозможно — Банки все чаще предлагают клиентам вместо вкладов бессрочные накопительные счета.

— Какие письма налоговые инспекторы рассылают малому бизнесу — И как на эти письма реагировать предпринимателям — Людмила Соловьева из Волгограда недавно получила информационное письмо из налоговой инспекции по Центральному району Волгограда: в письме сообщалось, что инспекция проанализировала поданную Соловьевой отчетность за 2019 г. и просит перепроверить суммы зарплат сотрудников.

— Skoda Karoq: Усы для народа — Новый кроссовер чешской марки имеет все шансы стать одним из самых привычных автомобилей в городском потоке — В ряду кроссоверов Skoda самым ярким был Yeti. За ним последовал Kodiaq, в котором с трудом запоминались и имя, и внешность. И вот – автомобиль с таким же странным на русский слух названием Karoq, слегка уменьшенная копия старшего брата.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Доктор Неболит получает визу — Официальные документы, вступающие в силу в марте — Правительство разрешило ввозить в Россию некоторые лекарства, которые пока не зарегистрированы в нашей стране, но очень нужны для лечения тяжелых форм эпилепсии, онкологических заболеваний, при оказании паллиативной помощи.

— Код доступа — Минкомсвязь пообещала подготовить список бесплатных интернет-ресурсов в течение месяца — Список интернет-ресурсов, доступ к которым станет бесплатным для пользователей, появится к апрелю.

— Ценник превыше всего — Какого уровня инфляции ждут люди и бизнес — Ожидаемый людьми уровень роста потребительских цен, на основе которого они планируют доходы и расходы, в феврале продолжил снижаться и приблизился к историческому минимуму, следует из данных Банка России.

— Ушли и не вернулись — Беглецов из армии стало меньше — Главное военное следственное управление СК России обнародовало информацию об итогах разыскных работ и возвращения военных, самовольно оставивших места службы или дезертировавших в прошлом году из воинских частей.

— Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений "Остров мечты" — Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин. Глава государства посетил парк вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным.

— Пароль и явка — Комитет Госдумы поддержал поправки о голосовании по Конституции — Общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет 22 апреля с 8.00 до 20 часов по местному времени.

— Метр до литра — Правила продажи алкоголя вблизи школ будут изменены — Минпромторг предложил ввести для местных властей единые правила определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь.

— Тариф для лихачей — Размеры водительских штрафов в проекте нового КоАП будут пересмотрены — Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, заложенные в проекте нового КоАП, будут пересмотрены.

— Наука с гарантией — Владимир Путин в интервью ТАСС назвал два способа борьбы с "утечкой мозгов" — О том, что делается, чтобы лучшие умы оставались на Родине, высококлассные специалисты возвращались в страну, а ребята, закончив престижные вузы, предпочитали бы работать в своих регионах, глава государства рассказал в пятой серии видеоинтервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

— Вагонетка дальнего следования — Кабинет министров подготовил угольной отрасли перспективный план — - Около шести триллионов рублей будет вложено до 2035 года в развитие угольной промышленности.

— Прожиточный минимум счастья — В России снизился индекс счастья. Счастливых в 2017 году было 55 процентов, а сегодня 42.

— "Остров" на горе — Вячеслав Володин оценил новый микрорайон в Саратове — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели встретился со своими избирателями в Саратовской области.

— Форум получил прописку — Валентина Матвиенко: Социальная сфера перестала быть "нафталинной" — Форум социальных инноваций регионов теперь будет ежегодно проходить в Москве и поборется за статус самого авторитетного в своей сфере.

— Конвейер для льгот — Назначение материнского капитала и пенсий будет автоматизировано — Бегать по инстанциям и собирать стопки справок, чтобы добиться назначения социальной выплаты от государства, больше не придется.

— Отпуск на паузе — Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран — Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, а туристам разрешил обращаться за возвратом средств.

— Остались с cносом —Жителям аварийных домов расскажут о переселении — Подробно разъяснить жителям аварийных домов порядок их переселения, а также заранее оценить, что выгоднее — покупать для них квартиры или возводить новостройки, должны региональные власти, приступая к расселению такого жилья.

— Отчет окончен — Завершается третий этап амнистии капитала — Третий этап амнистии капитала, скорее всего, будет последним. Продлевать ее не планируется, говорил статс-секретарь-замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

— За длинной кроной — Чешский кроссовер стал лидером российского автоэкспорта — Поставки автомобилей из России в другие страны в 2019 году выросли почти на 12%, достигнув 2,45 млрд долларов, следует из статистики ФТС.

— Свой код — ИТ-рынок ждет роста спроса и госзакупок — Условия ведения ИТ-бизнеса в России не меняются второй год подряд, а компании не реагируют на объявление новых госпрограмм, а ждут результатов их реализации, показало исследование РУССОФТ.

— Адвокаты смогут заработать на судебных победах — Официальный юридический статус получили так называемые "гонорары успеха". Соответствующие нормы закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" вступают в силу с 1 марта.

— Маркировка обуви станет обязательной — С 1 марта российские производители обуви и ее импортеры должны будут маркировать свою продукцию. Это гарантирует ее легальность.

— Клиентам выставят блок — Операторы платежных систем (банки, сервисы электронных платежей и т.д.) будут обязаны сообщать клиентам о блокировке средств на счете в тот же самый день, когда "обрубают" доступ к деньгам.

— Ретромашинам дадут свой стандарт — С 1 марта вступает в силу новый ГОСТ на ретро- и классические автомобили. Этот стандарт позволит владельцам такой техники получить соответствующие документы, со временем — новые регистрационные знаки с буквой "К" — классика — в отдельной рамке на знаке.

— Безопасность обеспечат электрошокеры — Безопасность на транспорте теперь будут обеспечивать с помощью электрошокеров. С марта их разрешено носить сотрудникам специальных подразделений и применять для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры, транспорт, а также для самообороны.

— Самозанятым упростили доступ к госзакупкам — Самозанятые могут участвовать в закупках госкомпаний в качестве поставщиков товаров и услуг наравне с представителями малого и среднего бизнеса (МСП).

— Игры под видом опционов попали под запрет — Банк России получит право лишать лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые попадутся на организации и проведении азартных игр и лотерей.

— Выхлоп давит на газ — Что может стать альтернативой повышению налога на неэкологичные автомобили — Парк коммерческих автомобилей нужно переводить на газомоторное топливо, а также расширять программу льготного лизинга, считают эксперты.

— Бег с препятствием — Банк России сможет запрещать банкирам уезжать за границу — Депутаты предлагают наделить Банк России правом ограничивать выезд за рубеж владельцам и руководителям банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), потенциально причастных к финансовым преступлениям, но еще не ставших подозреваемыми или обвиняемыми в рамках уголовного дела.

— Наследники Победы — В Москве прошел концерт, посвященный предстоящему открытию Главного храма Вооруженных сил РФ — Концерт к открытию храма Вооруженных сил РФ на 75-летие Победы прошел в Московской государственной академии хореографии.

— Нелегкий этап — Татьяна Москалькова проверит условия содержания в конвойных помещениях в судах — Сегодня люди часто воспринимают этапирование из СИЗО в зал суда "как страдание", — сказала омбудсмен Татьяна Москалькова на рабочей встрече по вопросу соблюдения прав человека при этапировании из мест принудительного содержания в зал заседания для проведения судебного процесса.

— Невидимки в ночи — Минобороны опубликовало кадры действий Сил специальных операций — Скрытность, внезапность, бесстрашие — так звучит неофициальный девиз российских Сил специальных операций. Бойцы этого элитного отряда не раз на деле подтверждали правдивость этих слов.

— Крылатые ракеты не пролетят — В будущем году начнется перевооружение дислоцированной в Красноярском крае и Хакасии зенитной ракетной бригады с комплексов ПВО С-300 на новейшую систему средней дальности действия С-350 "Витязь".

— Угрожал судье — Угрожающие высказывания в соцсети привели на скамью подсудимых — В Мещанском районном суде столицы началось рассмотрение уголовного дела жителя Воронежа Михаила Квасова. Следствие считает, что он в интернете угрожал судье.

— Последний марш — Маршала Дмитрия Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах — В четверг на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах с воинскими почестями похоронили последнего Маршала Советского Союза, бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.

— Великолепная десятка — Исследовательская компания Omdia опубликовала рейтинг смартфонов, которые стали хитами продаж во всем мире по результатам 2019 года.

— Теряют лидерство — Пентагон опасается укрепления России в военной сфере — В США признали, что их глобальное военное преимущество подорвано из-за растущей активности России и Китая.

— И снова взятка — Бывшему полковнику Захарченко предъявлено еще одно обвинение — Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России Дмитрию Захарченко Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение — в особо крупном взяточничестве, почти на полтора миллиарда рублей.

— Из колонии не вышел — Прокурор обжаловал освобождение бывшего главы тюремного ведомства — Прокуратура не согласилась с судебным решением, согласно которому экс-директор ФСИН России Александр Реймер исправился и может быть отпущен из колонии.

— Догнали за решеткой — Бывшему полковнику Захарченко предъявлено еще одно обвинение — Ведомство Александра Бастрыкина не дает спокойно отбывать наказание бывшему сотруднику полиции Дмитрию Захарченко.

— Забыть невозможно — Николай Патрушев рассказал о борьбе с терроризмом — Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили в прошлом году на Северном Кавказе 22 преступления террористической направленности, в том числе 9 терактов.

— Папам тоже нужна помощь — В Челябинске открылось первое на Урале кризисное отделение для мужчин — Отделение появилось на базе муниципального кризисного центра, который работает с 2007 года. Изначально он создавался как место помощи женщинам, в том числе с детьми, оказавшимся в ситуации домашнего насилия.

— Губит людей не пиво — Массовый расстрел на пивоварне в американском Милуоки унес жизни шести человек — Шесть человек стали жертвами стрельбы на предприятии пивоваренной компании Molson Coors в американском Милуоки (штат Висконсин).

— В родные казармы —Тридцать лет назад начался вывод советских войск из Чехословакии — Так называемая Центральная группа войск (ЦВГ) долгое время считалась одним из важнейших ударных формирований "холодной войны".

— Борис против обязательств — Британия хочет соглашения с ЕС на своих условиях — Правительство Великобритании огласило условия, на которых оно согласится заключить постоянное соглашение с Евросоюзом.

— Вирус гонят от святынь — Паломникам закрыли въезд в Мекку из-за инфекции COVID-19 — 1 —Власти Саудовской Аравии в свете новостей о распространении по миру нового коронавируса COVID-19 ввели временный запрет на въезд для тех, кто совершает умру — малое паломничество в Мекку.

— Саммит переехал — Грузия отказалась провести встречу глав МИД стран Совета Европы — Вопрос о том, посетит ли глава МИД России Сергей Лавров Тбилиси 14-15 мая, которым грузинские журналистки на днях "атаковали" министра в Женеве, больше не актуален.

— Огнем и арматурой — Улицы Дели стали ареной жестоких столкновений — Правоохранители арестовали 106 протестующих в ходе уличных беспорядков в северо-восточном районе Нью-Дели, жертвами которых стали 35 человек.

— Диагноз — не приговор — Удалили опухоль и сохранили почку — Впервые в России операцию по поводу нефробластомы — так называемой опухоли Вильямса — четырехлетнему пациенту сделали без удаления почки.

— Сыр против таблетки — Продукты и лекарства сочетаются не всегда — Почти каждый из нас время от времени вынужден принимать лекарства. И чем старше мы становимся, тем больше.

— Диагноз от крысы — Тяжелые болезни можно определить по дыханию — Ученые Южного федерального университета в Ростове-на-Дону сумели применить уникальные способности крыс для выявления рака, туберкулеза и сахарного диабета.

— Шанс на миллион — Спасли пациентку с синдромом ошпаренной кожи — Сочинские врачи спасли пациентку с очень редким заболеванием — "синдромом Лайелла" — одним случаем на миллион.

— Лекарь с хвостом — В донском вузе научат, как лечить при помощи животных — В Донском государственном техническом университете теперь будут готовить анималотерапевтов — специалистов по лечению заболеваний у взрослых и детей с привлечением животных.

— Блины с чернилами — Выходные в Москве пройдут под знаком Масленицы — В грядущие выходные занятие по душе в Москве найдут все без исключения — можно будет попробовать блины с чернилами каракатицы или селедкой, поучаствовать в перетягивании каната, послушать фолк-группы, посмотреть уличные спектакли и, конечно, сжечь чучело.

— Аварийное время — Число нарушителей в России растет вместе с увеличением числа камер — Количество аварий, а также погибших в них людей сокращается, самое аварийное время с 4 до 6 утра.

— Приговорили вылечить — Верховный суд РФ обязал Минздрав Пензенской области закупить лекарство для детей — История пятилетней Насти из небольшого городка Каменка Пензенской области может спасти десятки детей, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.

— 112 — на связи — На Вологодчине официально заработала Единая система спасения — На Вологодчине теперь можно дозвониться до службы 112 без сим-карты, при нулевом балансе и даже с заблокированного телефона.

— Пулеметчик выбил квартиру — Донской ветеран вынужден был через суд добиваться права на жилье — 95-летний ветеран ВОВ отсудил возможность жить в нормальных условиях.

— На линии огня — Жители Кубани обсуждают, что стоит за поджогом хоздвора фермера Николая Маслова — Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району Кубани возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога.

— Фуга на сорок тысяч — В концертном зале "Зарядье" пройдет инаугурация органа — В "Зарядье" назначили инаугурацию "короля инструментов" на редкую дату — 29 февраля.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Малым помалу: инструменты господдержки непопулярны среди компаний — Бизнес не готов заниматься долгим сбором документов и не верит в помощь от властей — Только каждый десятый предприниматель обратился за господдержкой, хотя знают о ней 75% бизнесменов, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

— Трубные отношения: в Швеции призвали завершить "Северный поток — 2" — Европейцам следует проявить больше самостоятельности и не поддаваться давлению США — Санкции США против "Северного потока — 2" — это прямое американское вмешательство в европейские дела. Об этом заявил экс-премьер и глава МИДа Швеции, ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

— Долина преткновения: в сирийском Идлибе освобождена "кровавая" равнина — Безуспешные бои за Аль-Габ правительственная армия вела с 2015 года — Сирийским войскам за два дня удалось занять долину Аль-Габ, которую они безуспешно штурмовали несколько лет.

— Золотце мое: перед 8 Марта в России растет спрос на драгметаллы — Каждый десятый житель РФ уже использует этот инвестиционный инструмент или рассматривает такую возможность — В преддверии женского праздника в стране растет спрос на золото и ювелирные изделия из него.

— Аптечный пунктик: в РФ могут возникнуть проблемы с производством лекарств — Остатков китайского фармсырья для некоторых препаратов хватит до апреля — Приостановка поставок китайского фармсырья в Россию может привести к проблемам с производством антибиотиков, жаропонижающих и даже препаратов из списка ЖНВЛП.

— Не парились: на 23 февраля россияне вместо бань пошли в автомастерские — На структуру февральских трат повлиял COVID-19 — В прошедшие февральские выходные граждане страны реже посещали бары (на 10% по сравнению с празднованием Дня защитника Отечества прошлого года) и бани (на 3,5%).

— Отель для избранных: ЦИК готовится принять 24 иностранные делегации — На международный обмен опытом будет выделено 4,6 млн рублей — Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заключил контракт с отелем международной сети Marriott на прием 24 иностранных делегаций.

— COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп — Инфекция закрепится благодаря длительному инкубационному периоду и высокой способности к заражению — Победить COVID-19 человечество не сможет, его эпидемии будут возникать время от времени по аналогии с заболеваемостью гриппом, рассказали российские вирусологи.

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РБК daily

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