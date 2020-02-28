МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом создает значимый риск того, что рост российской экономики в 2020 году может не достичь прогнозных 1,5-2%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"Расширение внутреннего спроса, а также ускорение расходования бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов, будут способствовать увеличению экономической активности, в результате чего прирост ВВП в 2020 году составит 1,5-2%. Значимым риском для прогноза остается ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления роста мировой экономики в связи с распространением коронавируса и другими факторами", — говорится в документе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3,7 тысячи, скончались 57 человек.