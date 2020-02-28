ВАШИНГТОН, 28 фев /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США готова принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за эпидемии коронавируса, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

"Фундаментальные основы американской экономики остаются прочными. Однако коронавирус представляет собой растущий риск для экономической деятельности. Федеральная резервная система внимательно следит за развитием событий и их последствиями для перспектив экономических. Мы будем использовать наши инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики", — говорится в заявлении Пауэлла.

Экономический эффект от коронавируса стал для инвесторов США полнейшей неожиданностью. Крупнейшие американские индексы в понедельник и во вторник падали на 3% и более, в среду рынок продемонстрировал слабую коррекцию, но вновь оказался в "красной зоне" в четверг. Уже после закрытия торгов все крупнейшие индексы обрушились на более чем 4%.

Потери Dow Jones в среднем за день на этой неделе самые большие с кризиса 2008 года, для S&P — с 2011 года.

Ситуация заставила многих инвесторов заговорить о том, что неутешительные итоги первой волны осознания последствий эпидемии могут привести к тому, что ФРС США вынуждена будет рассмотреть варианты поддержки американской экономики.