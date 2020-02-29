ВЛАДИВОСТОК, 29 фев /ПРАЙМ/. Экономика Китая, которая сейчас страдает на фоне коронавируса, может восстановиться к июлю этого года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), генеральный директор Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ВГУЭС, профессор Александр Латкин.

"До 1 июля китайская экономика уже должна быть восстановлена: все будет работать, если границы будут открыты. Я верю, что Китай преодолеет очередную беду и продемонстрирует последовательную политику государства, направленную на сохранение этого большого народа", – сказал Латкин.

Он отметил серьезную работу властей КНР в поддержке китайского бизнеса.

"Я вижу титанический вклад руководства КНР и китайского народа в преодоление этой беды… Помимо жестких (карантинных — ред.) мер отмечается и забота – в Китае иностранных студентов локализовали в отдельных помещениях и бесплатно кормят. По данным на 25 февраля Китай потратил десятки миллиардов долларов США на лечение, карантинные меры, строительство больниц… Власти заботятся о бизнесе. Большинство предприятий Китая сегодня недосчитываются 28-30% своих сотрудников, которые на праздновании Нового года застряли в своих городах. Государство поддерживает эти предприятия: им выделяются дотации, для них снижают налоги, за отсутствующими закреплены рабочие места и так далее", – сказал собеседник.

Профессор отметил, что китайцы – очень здоровая и крепкая нация, но пока мировое научное сообщество еще не имеет отработанных методов противодействия таким массовым заболеваниям. При этом динамика выздоровления заболевших коронавирусом показывает, насколько серьезно продвинулись китайские врачи и ученые, добавил Латкин. Также им помогают и россияне – например, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН при поддержке Центра программ Всемирной организации здравоохранения ВГУЭС создали платформу для диагностики коронавируса с использованием искусственного интеллекта. "Она переведена на китайский язык и начинает работу", – добавил Латкин.

Он отметил, что Россия начнет восстанавливаться от последствий коронавируса позже с учетом того, что к апрелю только начнут открывать границы. "Сейчас у нас страдают предприятия, экспортирующие в КНР нефть, газ, лес, морепродукты, сталь, объем потребления которых у нашего соседа существенно сократился, но, с учетом позитивной динамики преодоления коронавируса, уже во втором квартале будут восстанавливаться", – добавил собеседник.

Также он отметил, что довольно быстро сможет прийти в себя и Южная Корея, которая использует опыт Китая по борьбе с вирусом. При этом туротрасль Дальнего Востока и, прежде всего, Приморского края уже чувствует на себе влияние ситуации в Южной Корее, а вскоре его почувствует и бизнес, добавил Латкин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 49 странах, число зараженных достигло 4351, скончались 67 человек.