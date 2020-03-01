БРЮССЕЛЬ, 1 мар /ПРАЙМ/, Надим Зуауи. Отмена платы за проезд в общественном транспорте в Люксембурге приведет к повышению безопасности на дорогах, снижению загрязнения воздуха и росту качества жизни в стране, сказала РИА Новости представитель Европейской комиссии, комментируя решение властей этой европейской страны.

В минувшую субботу автобусы и поезда на всей территории Люксембурга стали бесплатными как для местных жителей, так и для иностранных рабочих и туристов, посещающих эту страну.

"Мы позитивно оцениваем любую инициативу, которая вносит вклад в реализацию целей Зеленого пакта для Европы", — сказала представитель ЕК.

По ее словам, отмена платы будет способствовать тому, что люди предпочтут передвигаться именно на общественном, а не личном транспорте. "Это снизит загруженность дорог, а также загрязнение воздуха и уровень шума", — сказала представитель ЕК.

"Более того, сокращение количества автомобилей улучшит ситуацию с безопасностью на дорогах и приведет к повышению качества жизни, особенно в городской среде", — добавила собеседница агентства.

В то же время в Европейской комиссии затруднились ответить, последуют ли такому примеру другие страны Евросоюза. "Это полностью находится в ведении самих государств. Но, во всяком случае, в ЕС нет такого правила, которое бы это запрещало", — заключила представитель ЕК.

Министр транспорта Люксембурга Франсуа Бош объявил, что отмена платы за проезд произошла на день раньше запланированной даты — 29 февраля, а не 1 марта, как было объявлено изначально.

"Это чтобы отметить високосный год, а также для того, чтобы все, кто едет на музыкальный фестиваль, смогли добраться бесплатно", — приводит слова министра газета Le Quotidien.

Как пишут СМИ Люксембурга, в субботу некоторые пассажиры тщетно пытались купить последние обычные билеты на транспорт "на память". Однако с субботы платным остается только "первый класс".

Причем даже если пассажир собирается на поезде отправиться за пределы Люксембурга, то плата за проезд по территории этой страны будет вычтена из стоимости билета.

В Люксембурге, население которого составляет 610 тысяч человек, часто возникают пробки из-за большого количества автомобилей как у местных жителей, так и у 200 тысяч иностранцев, приезжающих в эту благополучную страну на заработки.

Транспортная стратегия Люксембурга предусматривает не только отмену платы, но и расширение сети общественного транспорта. Только на развитие железных дорог до 2027 года планируется потратить 3,2 миллиарда евро. Кроме того, люксембургские власти намерены удвоить количество мест на перехватывающих парковках, а также станций зарядки для электромобилей, улучшить велосипедные дорожки.

Бесплатный проезд на общественном транспорте действует в отдельных городах и районах ряда стран, но Люксембург впервые сделал его бесплатным на всей территории страны и для всех пассажиров.

В Таллине, к примеру, бесплатный общественный транспорт был запущен в 2013 году. Право на бесплатный проезд имеют зарегистрированные в столице жители. Для туристов и гостей города проезд в общественном транспорте остается платным. Бесплатный транспорт действует в около 30 небольших городах Франции, где, как правило, маршруты гораздо короче, чем в мегаполисах. Как заверяют эксперты, администрации этих городов полагают, что отмена платы за проезд обходится дешевле инвестиций в транспортную инфраструктуру.