МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 20 февраля, одобрен Советом Федерации 26 февраля.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект, которым предлагалось разрешить использование маткапитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

Ко второму чтению законопроекта в документ были внесены поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.

Кроме того, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получат материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года.

Срок оформления материнского капитала будет сокращен до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств. При этом, если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.