ПЕКИН, 2 мар /ПРАЙМ/. Эпидемия коронавируса оказала существенное влияние на китайскую экономику, простаивание производства, ограничение поездок и туризма, колоссальные потери отраслей гостиничного хозяйства и общественного питания обойдутся второй экономике мира довольно дорого, а экономический рост в первом квартале может составить всего 2%, заявил РИА Новости заместитель руководителя Совета по экономической политике Китайской ассоциации политических исследований Сюй Хунцай.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов). Вместе с тем Китай сохранил статус второй экономики мира.

На фоне коронавируса ожидания по росту ВВП с каждой неделей становятся все более пессимистичными, а с отменой парламентской сессии, на которой объявляется официальный прогноз на год, и вовсе сложно понять, на что рассчитывают китайские власти.

"Влияние эпидемии нового типа коронавируса на экономику страны в первом квартале будет относительно большим, по предварительным расчетам, экономический рост составит всего 2%, что, несомненно, является резким падением", — заявил РИА Новости Сюй Хунцай.

По его словам, это в первую очередь связано с тем, что наибольшему удару подверглась сфера услуг, и влияние эпидемии на транспорт, туризм, индустрию развлечений, отрасль общественного питания крайне велико. При этом аналитик полагает, что покрыть убытки ресторанной индустрии, вероятно, будет невозможно, а восстановление спроса в ряде отраслей, к примеру, в недвижимости, пока будет крайне слабым.

"Безусловно, в некоторых аспектах есть и тенденции к росту, например, доходы телекоммуникационной компании Tencent (разработчик самого популярного мессенджера в Китае Weixin, а также многих игр) значительно возросли", — указал он.

Эксперт отметил, что доходы выросли и у предприятий, производящих защитные маски, костюмы, дезинфицирующие средства, во-первых, из-за определенного дефицита и повышенного спроса, а также из-за мощной поддержки со стороны государства.

"Определенные потери могут возникнуть и в экспортных заказах, так как сделанные прежде заказы не могут быть выполнены и доставлены из-за приостановки (производства – ред.), а новые не поступили. Следовательно, эта ситуация может оказать некоторое влияние на второй и третий кварталы", — отметил Сюй Хунцай.

Он также считает, что данная ситуация может повлечь за собой сокращение доли китайского импорта на международном уровне.

Аналитик напомнил, что для того, чтобы сократить влияние эпидемии на экономику, правительство Китая предприняло серию чрезвычайных мер, включая снижение налогов и оказание финансовой поддержки в различных сферах. Для того, чтобы обратить вспять экономический спад и снизить нагрузку на предприятия, по его словам, власти и в дальнейшем будут вводить дополнительные меры стимулирования, а также наращивать государственные инвестиции.

В целом же, по его словам, "темпы экономического роста в первом квартале могут составить 2%, во втором квартале возможно восстановление до 4,7% или 4,8%, в третьем квартале возможен рост до 5,8%, в четвертом квартале рост уже будет стабильным".

"По итогам года темпы экономического роста составят, возможно, чуть более 5%, но 6% не достигнут", — подытожил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.