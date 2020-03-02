МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сеть магазинов подарков "Красный куб" опровергает информацию о своем уходе с рынка, сообщили РИА Новости в компании.

В понедельник газета "Коммерсант" написала о возможном прекращении работы сети "Красный куб" со ссылкой на обращение компании к своим франчайзи. Издание также ссылалось на одного из консультантов на рынке недвижимости, который сообщил, что сеть закрывается и освобождает помещения в Москве и регионах.

"Эта информация (о закрытии сети магазинов — ред.) некорректна. "Красный куб" остается на рынке. Год назад приоритетом развития компании стало увеличение доли онлайн-продаж, как наиболее современного и перспективного канала сбыта. При этом эффективная часть корпоративной сети "Красного куба" продолжает свою работу", — сообщили в компании.

Сеть отмечает, что в январе 2020 года было принято решение о закрытии франчайзинговой части в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет. "В связи с этим партнерам было разослано письмо о прекращении сотрудничества, которое и попало в СМИ", — добавили в "Красном кубе".

"Мы также находимся в завершающей стадии нового инвестиционного проекта, о котором вы скоро услышите", — сказали в компании.

Сеть магазинов "Красный куб" основана в 1996 году, специализируется на продаже подарков, сувениров и праздничных товаров. По данным компании, в настоящее время у нее открыто 16 магазинов: девять — в Москве, семь — в других городах.