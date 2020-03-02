ЖЕНЕВА, 2 мар — ПРАЙМ. Число новых эпизодов коронавируса COVID-19 в Китае идет на убыль, но за пределами страны оно увеличилось в девять раз по сравнению с количеством случаев, зафиксированных в КНР, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться. Вчера Китая сообщил ВОЗ о 206 случаев, самом малом количестве с 22 января. Из них только восемь случаев за пределами провинции Хубей. За пределами Китая всего насчитывается 8739 случаев в 61 стране, 127 скончалось. За последние сутки количество случаев COVID-19 за пределами Китая увеличилось почти в девять раз по сравнению с количеством, которое регистрируется в Китае", — сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, особое беспокойство у организации вызывает вспышка заболевания в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.