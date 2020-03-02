ТБИЛИСИ, 2 мар /ПРАЙМ/. Туристы начали массово отменять весенние брони гостиниц в Тбилиси из-за страха заразиться коронавирусом, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

В Грузии выявлено всего три случая заражения коронавирусом, десятки человек находятся на карантинном периоде.

"Начались массовые отмены броней… Я лично управляю в Тбилиси шестью гостиницами, на 17 февраля загруженность броней на март и апрель с 54% снизилось до 4-5%, остальные брони отменены", — заявил Алавердашвили в эфире телепередачи "Бизнес партнер" на Первом канале.

По его словам, зимний период не считается в Тбилиси сезонным, поэтому март — тот месяц весны, когда обычно начинается поток туристов. Что касается региональных гостиниц Грузии, то, по его словам, они не потерпели сильного ущерба по сравнению со столичными. Алавердашвили добавил, что многие клиенты требуют вернуть им заранее заплаченные за бронь деньги, что не всегда является возможным.