БРЮССЕЛЬ, 2 мар /ПРАЙМ/. Первый раунд переговоров о будущем торговом сотрудничестве между Европейским союзом и Великобританией "конструктивно" стартовал в понедельник вечером в Брюсселе, стороны нацелены на "амбициозное и честное" партнерство, заявил по итогам первого дня диалога главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Переговоры начались сегодня в Брюсселе. Мы к ним подходим в конструктивном духе, хотим заключить амбициозное и честное партнерство и будем соблюдать наши предыдущие совместные обязательства", — написал Барнье в Twitter.

Он сообщил, что завершит первый раунд в четверг, а затем уже сделает обстоятельное заявление для прессы.

Переговоры ЕС-Британия после Brexit стартовали с пленарного заседания двух команд переговорщиков. Обе стороны перед началом диалога заявляли, что настроены позитивно и стремятся к заключению взаимовыгодного соглашения. Однако эксперты отмечают низкий уровень взаимного доверия между будущими партнерами. Великобритания стремится договориться по сотрудничеству с ЕС до лета, в противном случае Лондон может прекратить переговоры.

Ожидается, что первый "брюссельский" этап переговоров продлится до 5 марта. Следующий раунд состоится в Лондоне.