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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Пневмония преследования — Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост — Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

— У инвесторов выработался иммунитет — Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу — Частные инвесторы продолжают увеличивать вложения в розничные паевые фонды в РФ, слабо реагируя на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, связанную c распространением коронавируса.

— День солидарности с трудящимися — Владимир Путин внес поправки в поправки к Конституции — В последний день, отведенный для внесения поправок ко второму чтению президентского законопроекта о конституционной реформе, свои предложения внес глава государства.

— Флоты просвещения — Минобрнауки объединяет управление научно-исследовательскими судами — Как стало известно, Минобрнауки разработало концепцию создания в России единого оператора научно-исследовательских судов.

— Ученье — сайт — Рынок онлайн-образования активно растет — Объем рынка онлайн-образования (EdTech) в России растет на 20–25% в год и по итогам 2020 года может достичь 60 млрд руб., говорится в исследовании "Интерфакс Академии".

— Без вины не виноваты — Верховный суд защитил новые управляющие компании в ЖКХ от жилищных инспекций — Верховный суд (ВС) РФ взялся за проблему лишения управляющих компаний в ЖКХ лицензий на управление многоквартирными жилыми домами.

— Минприроды хочет перерабатывать деньги — Расширенная ответственность производителей за отходы не поддается реформе — Минприроды опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru очередной проект концепции реформы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки за переработку отходов.

— ОСАГО догоняет каско — Мониторинг страхования — По итогам первых двух месяцев 2020 года размер средней выплаты по ОСАГО продолжил расти, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

— Бывшим чекистам приоткрыли границу — ФСБ назвала условия для выезда за рубеж ее экс-сотрудников — ФСБ разработала порядок выезда за границу бывших сотрудников ведомства.

— Из КоАП тянут бюллетень — Движение "Голос" предлагает сделать подкуп избирателей уголовным преступлением — Движение в защиту прав избирателей "Голос" подготовило свои поправки к новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), разработанной Минюстом.

— Вирус передался воздушно-транспортным путем — В Москве появился первый больной с COVID-2019 — Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан "соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профилактики, рекомендованные врачами", подтвердив первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в столице.

— Константина Котова возвращают к началу — Мосгорсуд вновь рассмотрит дело осужденного по "дадинской" статье — Оправдание Константина Котова возможно, но не гарантированно.

— Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше — По данным МВД, братья организовали вывод через ОЗК $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна — Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

— Костя Байкер не прокатил в суде — Дело о финансовом преступном сообществе возвращено прокурору — Как стало известно, Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений материалы громкого уголовного дела предпринимателя Константина Курамшина.

— Европу заражают беженством — Турция обрекла ЕС на новый мигрантский кризис — Турция обрушивает на Евросоюз новый поток нелегальных мигрантов, открыв границы для всех 3,7 млн находящихся в стране беженцев: тысячи человек в поисках лучшей жизни уже штурмуют погранзаставы и заборы с колючей проволокой.

— "Иранская угроза" стала вирусной — Исламская Республика превратилась в глобальный центр эпидемии — Власти Ирана в понедельник обнародовали новые данные об эпидемии коронавируса: число зараженных превысило 1,5 тыс. человек, 66 больных скончались.

— Экс-командира "Айдара" настигли в Греции — Киев обвинил Москву в "незаконном преследовании украинских граждан" — В Греции сегодня изберут меру пресечения украинскому политику, бывшему командиру батальона "Айдар" Сергею Мельничуку, который был задержан 1 марта по ордеру Интерпола.

— "Силмаш" испытает турбины на себе — Машиностроители решили стать энергетиками — "Силовые машины" Алексея Мордашова хотят стать экспериментальной энергокомпанией, планируя продавать электроэнергию и мощность ТЭС, построенной на основе пилотных образцов своих газовых турбин.

— Низкоуклонство перед Западом — Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова — Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.

— Россиян окутал дым — Число кальянных в городах резко выросло — Ограничения на употребление табака, в том числе в ресторанах и кафе, привели к резкому росту популярности кальянных.

— Просрочка прибавила в цене — Банки хотят продавать долги дороже, но коллекторы не готовы платить — В 2019 году банки предложили коллекторам для покупки на 15% меньше долгов, чем годом ранее.

— Спецдепозитарий тянут в конкурсную массу — У АСВ накопилось 2,6 млрд руб. претензий к учету пенсионных денег — Разбирательства с хищением средств в НПФ "Стратегия", начавшиеся четыре года назад, могут отразиться на крупнейшем спецдепозитарии.

— МИнБ раскинет агентурную сеть — Банк привлечет корпоративных клиентов с помощью посредников — Санируемый ЦБ Московский индустриальный банк (МИнБ) решил использовать нетипичный способ привлечения корпоративных клиентов — через агентов.

— У инвесторов выработался иммунитет — Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу — Частные инвесторы продолжают увеличивать вложения в розничные паевые фонды в РФ, слабо реагируя на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, связанную c распространением коронавируса.

— Биржа бьется об лом — Торги металлом могут так и не начаться — Правительство может отказаться от биржевой торговли ломом, которая формально должна стартовать 1 апреля, рассказали несколько источников, знакомых с ходом обсуждения.

— Nissan сокращает выпуск машин в РФ — Завод в Петербурге переходит на одну смену — Завод Nissan в РФ в течение нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену, рассказали источники на рынке и подтвердили в компании.

— НОВАТЭК расширит "Утренний" про запас — Компания дополнительно вложит в терминал 20 млрд рублей — НОВАТЭК решил на 20 млрд руб. увеличить вложения в инфраструктуру терминала "Утренний" в Обской губе, сразу построив там причалы для линий сжижения своего следующего СПГ-проекта "Арктик СПГ-1".

— Huawei скрылся за облаком Сбербанка — Компании договорились о партнерстве в цифровом бизнесе — Сбербанк и Huawei договорились о масштабном партнерстве на рынке облачных технологий. Компании будут вместе развивать в России облачный бизнес на платформе SberCloud, при этом китайская сторона откажется от бренда Huawei Cloud, который вывела на рынок в 2019 году.

— DAZN вышел на ринг — Сервис спортивных трансляций станет доступен в России — Спортивный стриминговый сервис DAZN миллиардера Леонарда Блаватника до конца мая запустится в новых странах, включая Россию.

— "Лудинг" не добрался до "Урарту" — Дистрибутор отказался от покупки коньячного завода в Армении — Объявленная алкогольным дистрибутором "Лудинг" сделка по приобретению 50% Араратского коньячного завода сорвалась.

— Sindbad вылетел в США — В Калифорнии признали долги онлайн-агентства — Бывшие контрагенты некогда одного из крупнейших онлайн-тревел-агентств (ОТА) Sindbad добиваются взыскания долгов компании в других странах в рамках ее банкротства.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как будут вступать в силу путинские поправки к конституции — Предложенный им порядок противоречит действующему Основному закону, считают юристы — Закон об изменении Конституции будет вступать в силу поэтапно, следует из поправок ко второму чтению законопроекта, внесенных в понедельник в Госдуму Владимиром Путиным.

— Осужденный за протесты в Москве Константин Котов останется за решеткой — Кассационный суд отменил приговор, но вернул дело на новое рассмотрение — Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил в понедельник приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса) к четырем годам лишения свободы.

— Результаты "супервторника" могут определить кандидата в президенты США от демократов — У Джо Байдена все еще есть шансы вернуть статус фаворита, считают эксперты — В США во вторник пройдут выборы кандидатов в президенты сразу в 14 штатах. У республиканцев действующий президент Дональд Трамп не имеет реальных конкурентов, поэтому борьба разворачивается между претендентами от демократов.

— На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла — При негативном сценарии рост мировой экономики может замедлиться даже до 1,5% — О росте рисков глобальной рецессии в понедельник предупредили сразу несколько экономистов.

— Коронавирус затормозил мегасделку на 2,5 трлн рублей по продаже Сбербанка — Акции банка упали так низко, что миноритарии могут предъявить к оферте бумаги на 2 трлн рублей — Банк России предложил продлить на полгода – с 1 июня до 1 декабря – срок перечисления в бюджет выручки от продажи контрольного пакета акций Сбербанка правительству на фоне волатильности на финансовых рынках, заявила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

— "Роснефть" оценила успех сделок в Иракском Курдистане в $250 млн — Столько ее "дочка" заплатила внешнему консультанту — "Роснефть" заплатила $250 млн внешнему консультанту, сопровождавшему сделки в Иракском Курдистане, сообщило Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурской "дочки" "Роснефти" RN Middle East Pte Ltd (RNME).

— Тинькова обязали находиться в Лондоне из-за спора с налоговой службой США — Таковы требования суда и условия внесенного залога — Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков будет находиться в Лондоне до окончания судебного спора с налоговой службой США (IRS, Служба внутренних доходов США), сообщила 2 марта материнская компания банка TCS Group.

— Владелец O1 Properties купит площади Дом.РФ в Центральном телеграфе — Он собрал почти все площади в памятнике архитектуры — 2 марта состоялись торги по продаже принадлежащих госкомпании Дом.РФ 10 127 кв. м в комплексе Центральный телеграф на Тверской улице.

— Бокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов — Ему теперь принадлежит 25% в "Модум-трансе" — Совладелец "Трансмашхолдинга" и УГМК Андрей Бокарев (его состояние Forbes оценивает в $1,5 млрд) приобрел 25% железнодорожного грузового оператора "Модум-транс", сообщила компания.

— "Детский мир" из-за коронавируса запасся китайскими товарами до осени — Продавец товаров для детей боялся остановки поставок — У крупнейшего российского продавца детских товаров "Детский мир" не будет проблем с поставками из Китая, заявил гендиректор компании Владимир Чирахов на телеконференции с аналитиками.

— НЛМК просит американский суд отменить введенные Трампом пошлины на слябы — Свои потери компания оценивает в $170 млн — Американские заводы НЛМК – NLMK Pennsylvania и NLMK Indiana – обратились в суд по международной торговле США.

— Власти столицы снова пытаются продать рекламные щиты в новой Москве — За 10 лет они хотят получить от операторов минимум 1 млрд рублей — Департамент СМИ и рекламы Москвы объявил о проведении аукциона на право размещения наружной рекламы в новой Москве, Бутове и на ряде прилегающих к Москве магистралей.

— Как устроен и как звучит орган зала "Зарядье" — Состоялась инаугурация нового "короля инструментов" — Орган слывет королем инструментов, поэтому, когда им обзаводится очередной зал, событие называют инаугурацией (логичнее было бы коронацией).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Первый капитал — закон о расширении программы материнского капитала — Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года родился или родится первый ребенок, получат материнский капитал в размере 466 617 рублей.

— Хочу в хай-класс — В школах при вузах стартовала приемная кампания — Как попасть в предуниверсарий, а проще — элитную школу при вузе, причем бесплатно?

— Вирус маленького рост — Вспышка COVID-19 привела к пересмотру прогнозов экономики на 2020 год — Влияние коронавируса на экономику оказалось глубже первоначальных ожиданий, с учетом этого минэкономразвития пересмотрит подготовленный в январе макропрогноз, сообщил глава ведомства Максим Решетников на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

— Знак различия — Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня — Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи.

— Пенсия в наследство — Верховный суд объяснил, как получить пенсионные накопления умершего — Вдова заявила свои права на отчисления в Пенсионный фонд умершего мужа, который работал, перечислял положенные проценты на будущую старость, но так и не дожил до пенсии.

— Фабрика быстрых кредитов — Владимиру Путину рассказали о работе Сбербанка по поддержке бизнеса и граждан — За прошлый год три миллиона граждан стали клиентами Сбербанка, заработала "кредитная фабрика" для юридических лиц — средства можно получить за семь минут. Об этом шла речь на встрече президента с главой Сбербанка в Кремле.

— В одни руки — Валентина Матвиенко предложила прописать в законе условия подключения газа — Законодательство, которое регулирует процесс газификации населенных пунктов, надо менять, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Кинжальный вопрос — Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о роли "гиперзвукового оружия" в современном мире — Россия ни с кем воевать не собирается, но создает условия, чтобы с нами никто не думал воевать, заявил президент Владимир Путин, разъяснив на примере "гиперзвукового ружья", что такое стратегический баланс и стратегическая стабильность.

— Отчет пошел — Россия начнет автообмен финансовой информацией со странами СНГ — Уходить от налогов станет еще сложнее. Россия ратифицировала протокол о ежегодном автоматическом обмене финансовой информацией между странами СНГ.

— Не оставить с взносом — Бизнес-омбудсмен предложил поправки в Налоговый кодекс — Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.

— Городам добавят комфорта — Конкурсу благоустройства малых поселений удвоят призовой фонд — Призовой фонд Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений будет удвоен — до 10 миллиардов рублей.

— За рулем ученик-робот — Беспилотники выйдут на дороги в 11 регионах России — Беспилотные автомобили теперь можно тестировать в 11 регионах. Постановление об этом приняло правительство.

— Достойный подарок — В Томской области многодетные семьи получат жилье за счет региона — Правительство Томской области приняло решение приобрести квартиры для нуждающихся многодетных семей за счет регионального бюджета.

— Идет на обгон — Лайнер "Князь Владимир" отправился в первый рейс раньше обычного — В понедельник девятипалубный пассажирский теплоход "Князь Владимир" отправился в первое в этом году путешествие по традиционному маршруту Сочи — Севастополь.

— Налог на Мухтара — Мэр Якутска предложила ввести налог на собак — Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести региональный налог в отношении владельцев собак.

— Заграница не поможет — Новому правительству нужно совершить чудо, чтобы в 2020 г. ускорить темпы роста. А почему? У двух главных клиентов России — ЕС и Китая — в 2020 году будет с экономикой не очень.

— Недоверие спасает — Нотариусы защитили от хищения имущество на общую сумму 10,7 млрд рублей — В Федеральной нотариальной палате сообщили, что в последние годы увеличилось число выявленных нотариусами мошенничеств.

— Спорная доля — Покупателей апартаментов могут уравнять с обманутыми дольщиками — Дольщики, вложившиеся в покупку апартаментов или торговых помещений, вероятно, смогут в будущем избежать потери своих денег, если стройка окажется заморожена.

— Весна пригреет эпидемию — Первый человек, официально признанный больным коронавирусом, появился и в Москве. Им стал прилетевший из Италии турист.

— Мировая экономика потеряет миллиарды — Британские исследователи Крис Ньюуэлл и Питер Хоскин попытались просчитать волновой эффект коронавируса на мировую экономику.

— Заводы ставят на дезинфекцию — Власти Южной Кореи предоставили статистику, которая позволила уточнить детали распространения инфекции.

— Лувр закрыт — Как и в минувшее воскресенье, с утра в понедельник у Лувра собрались толпы желающих попасть в самый посещаемый в мире парижский музей.

— Зараза добралась до Чехии — На территории Чехии до последних дней не было выявлено ни одного человека, инфицированного коронавирусом. На состоявшемся в минувший четверг заседании Центральной эпидемиологической комиссии было подтверждено: первого пациента с коронавирусом выявят в самые ближайшие дни.

— Спецрежим для озера — На Байкальской природной территории введут новую экологическую зону — На Байкале может появиться новая экологическая зона — специально для города Байкальска.

— Помогали волонтеры — В 2020 году снизилось количество пожаров — В России стало меньше пожаров и гораздо реже люди стали гибнуть при возникающих возгораниях.

— ГАИ раскроет хозяев машин — Штрафовать за стоянку на газоне и неоплаченную парковку станет проще — Министерство внутренних дел будет предоставлять данные о собственниках автомобилей местным органам власти, уполномоченным возбуждать дела об административных правонарушениях.

— Рыбакам сняли сроки — Плановые проверки промысловых судов отменили — В России больше не будут проводить плановые проверки рыбопромысловых судов. Изменения внесены в Кодекс торгового мореплавания.

— Жалование с перерасчетом — Солдатам утвердили единый оклад — Несколько законов о выплатах, которые ежемесячно получают некоторые категории офицеров, а также солдаты и сержанты по призыву.

— По электронной визе — Облегчается въезд для иностранцев на Дальний Восток — Въезд иностранных граждан на территорию России значительно облегчается — вступил в силу закон, позволяющий им посещать Россию по упрощенной схеме.

— Роковая авария — После дорожного происшествия скончался бывший замминистра обороны СССР — Бывший заместитель министра обороны СССР генерал армии Владимир Шуралев скончался в столичной больнице, куда попал после дорожно-транспортного происшествия.

— Первый и фейки — О первом заболевшем в Москве сообщил в своем блоге Сергей Собянин — В понедельник по интернету начал гулять фейк: в Москве массовое заражение коронавирусом, которое власти тщательно скрывают.

— Достанет из-под земли — Новейшую боевую технику, которая способна дистанционно разминировать заложенный на обочине фугас или сбить беспилотник, впервые покажут на Параде Победы.

— Алименты от коллектора — Кто погасит многомиллиардные долги по "детским" деньгам — С революционным предложением выступили несколько общественных организаций.

— Текучесть хищения — Новосибирский областной суд взыскал 103 тысячи рублей с управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Это платежи по алиментам.

— Напал на полицейских — Студента из Техаса будут судить в Москве — Уголовное дело против американского студента Рида Тревора Рауди о сопротивлении столичным полицейским при задержании дошло до суда.

— Прокурор против приговора — Дело Котова решено пересмотреть — Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве 2 марта рассмотрел жалобы защиты и Генпрокуратуры на приговор Константину Котову, которого осудили на четыре года колонии за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетов.

— Хамство наказуемо — Впервые глава коллекторской фирмы лишен права руководить — Арбитражный суд Москвы создал прецедент: впервые генеральный директор коллекторского агентства получила дисквалификацию.

— Магия дорожает — Мошенники-экстрасенсы заработали на обманутых клиентах свыше двух миллионов рублей — Старую схему с лжеэкстрасенсами и псевдоцелителями использовали мошенники, действовавшие в Москве и Костромской области, сообщает "МВД медиа".

— Мигранты наступают — Руководство Евросоюза приедет к турецкой границе смотреть на рвущихся в Европу беженцев — Ситуация с мигрантами, пытающимися пробраться из Турции в Грецию, настолько серьезна, что во вторник с инспекцией на границу прибывают глава высшего политического органа ЕС — Евросовета — Шарль Мишель и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

— Под знаменем "Анти-Греты" — Оппонентки шведской экоактивистки перешли в контрнаступление — В то время как 17-летняя шведская активистка Грета Тунберг продолжает спасать мир от экологической катастрофы (недавно она возглавила 15-тысячный "марш детей" под проливным дождем в Бристоле), кое-где появляются лидеры "сопротивления климатической диктатуре" в лице столь же юных дев.

— В Киеве нашли виноватого — На Украине ждут отставки правительства — В среду президент Украины Владимир Зеленский собирает внеочередное заседание Верховной рады, в ходе которого, как предсказывают эксперты, может быть вынесен вотум недоверия правительству Алексея Гончарука.

— Закрытое небо — Сирия запретила летать над провинцией Идлиб — Начальник российского миротворческого Центра контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что наши военные не могут гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии.

— Присяга станет ненужной — Во Франции партнеров приравняют к супругам — Французский Конституционный совет разрешил любой паре, которая живет вместе, но не имеет "штампа" о браке в паспорте, не приносить присягу перед дачей показаний в отношении друг друга.

— Осталось шестеро — Еще один кандидат на пост президента США отказался от борьбы — Как того требуют законы президентской предвыборной гонки в США, очередной кандидат от Демократической партии сошел с дистанции.

— Украл или прокатился — Верховный суд разъяснил, что даже проникновение в чужую машину считается угоном — Верховный суд вновь обратил внимание на разницу между угоном и кражей автомобиля.

— И медведи бывают пешеходами — Суд лишил прав водителя, задавившего зверя — В Вологодской области на лесной дороге водитель сбил медведя и скрылся с места происшествия. За это суд на год разжаловал автолюбителя в пешеходы.

— Фанат не перейдет границ — Списки невыездных расширят за счет футбольных хулиганов — Проект нового КоАП предлагает расширить списки невыездных за счет болельщиков-нарушителей.

— Pythonа вызовут к доске — Зачем искусственный интеллект сядет за парту — В будущем году минпросвещения начнет апробацию учебных модулей "Искусственный интеллект". А к 2024 году его будут изучать в половине всех российских школ, причем в рамках обычной программы.

— Заграница берет урок — Иностранцы едут за профессией в Россию — Президент Владимир Путин поручил до 2024 года удвоить количество иностранных студентов, приезжающих учиться в Россию.

— Задание на дом — 12 тысяч школьников выбрали семейное обучение — Опубликованы официальные данные о том, сколько российских детей учатся в форме семейного образования. То есть на дому.

— Бегом за оценкой — Начались всероссийские проверочные работы — В школах начинаются Всероссийские проверочные работы (ВПР). Это контрольные, которые проходят по единому графику и единым моделям заданий.

— Регионы готовы доплачивать за детей, но в основном за третьих — В большинстве регионов есть "свои" материнские капиталы. Как правило, они на порядок меньше федерального, но все равно ощутимы для семей с детьми.

— В меню появилось горячее — Учащихся начальных школ обеспечат полноценным горячим питанием за счет бюджета.

— Меняются правила взыскания страховых взносов — Меняются правила взыскания задолженности по страховым взносам "на травматизм". Теперь суммы страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих взысканию за счет имущества должника, увеличены с 500 до 3 тысяч рублей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Кто правит баллом: у тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт — Число атак в программах лояльности резко выросло — Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.

— Зов крови: сезон клещей может увеличиться на два месяца — К раннему пробуждению членистоногих привела аномально теплая зима — Сезон активности клещей в этом году может растянуться на восемь месяцев вместо шести.

— Трудности с переводом: отечественный онлайн-кинотеатр идет в Китай — Зрителям в КНР будут показывать наши современные боевики и советские мультфильмы — Российский онлайн-кинотеатр впервые намерен выйти на китайский рынок.

— Здоровье купишь: оплату незарегистрированных ЖНВЛП поручат регионам — Эксперты считают, что для бюджетов некоторых субъектов нововведение может оказаться невыполнимым — Российские сенаторы разрабатывают проект, согласно которому оплачивать получение гражданами жизненно важных незарегистрированных лекарств предлагается за счет региональных бюджетов.

— Мыслить штаммами: как коронавирус повлияет на расходы бюджета — Последствия будут более глубокими, полагают в Минэкономразвития — В правительстве признали, что недооценили негативные последствия для экономики от распространения коронавируса.

— "Граждан волнует закрепление в Конституции социальных гарантий" — Секретарь ОП РФ Лидия Михеева — об участии музыкантов в обсуждении поправок, "ответственном классе" и проблемах россиян — Владимир Путин 2 марта направил в Госдуму поправки ко второму чтению своего законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

— Придумали индусы: в Дели продолжаются беспорядки на религиозной почве — Принятый в декабре закон о гражданстве ущемляет права мусульман — Новый закон о гражданстве, принятый парламентом Индии в декабре 2019 года, стал первым в истории страны правовым актом, увязывающим получение гражданства с религией.

— Такая корона: вакцина от COVID-19 может усугубить заболевание — Специалисты опасаются развития так называемого синдрома антитело-зависимого усиления инфекции — Сразу в нескольких мировых лабораториях идет работа по созданию вакцины от COVID-19.

— Весенний звон: букет к 8 Марта в этом году обойдется дороже на 10-15% — Больше всего цветов доставят из Латвии, Нидерландов и Сербии — В этом году россиянки получат на 8 Марта рододендроны, азалии и ранункулюсы из Европы, хризантемы из Японии, розы из Эквадора и гвоздики из Колумбии.

— Взяли без сбоя: порядок в сирийском Саракибе обеспечит наша военная полиция — Под охрану также возьмут две стратегические трассы — В отвоеванный у боевиков город Саракиб введена российская военная полиция.

— Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных — В Совете Федерации предложили ввести ограничительные меры по всей стране — Завозной случай коронавируса в Москве, подтвержденный 2 марта Роспотребнадзором, повлек жесткие ограничительные меры в столичных школах. Детям начали измерять температуру, запретили перемещения между классами и отменили занятия в бассейнах.

— Совбез разрешения: контроль ЕС над эмбарго оружия в Ливии надо согласовать — Параметры новой операции в Средиземноморье станут известны к концу марта 2020 года — Евросоюз разрабатывает параметры новой миссии по контролю над оружейным эмбарго в Ливии.

— Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд — Казна получила экономию от преобразований на год раньше, чем прогнозировалось — Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировали эксперты.

— Африканские гастроли — Почему Турция несёт потери в Ливии — Вооружённые силы Турции потерпели серьёзное поражение в Ливии.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Перевод с отсрочкой исполнения — ЦБ предложил передачу в бюджет выручки от продажи акций Сбербанка — ЦБ предложил перенести срок передачи в бюджет средств от продажи Сбербанка правительству на полгода из-за волатильности рынков.

— Поправочный стол закрыт — Госдума завершила прием предложений к законопроекту об изменении Конституции — В понедельник закончился прием поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.

— 4-летний приговор ушел на апелляцию — Дело Константина Котова направлено на новое рассмотрение — Согласно решению кассационного суда, дело гражданского активиста Константина Котова рассмотрит новый состав судей.

— Кризис получил третье дыхание — В Израиле снова прошли парламентские выборы — Избиратели Израиля в третий раз менее чем за год пошли к избирательным урнам.

— Супериспытание для демократов — Чем завершится "супервторник" в США — 3 марта у Демократической партии США — "Супервторник": в 14 штатах пройдут первичные выборы.

— Коллекторы получают все больше свежего — Российские банки увеличили продажу трехлетних кредитов — Кредитные организации заметно нарастили переуступку прав на кредиты, которые выдавались с 2017 года.

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