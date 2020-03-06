КРАСНОДАР, 6 мар /ПРАЙМ/. Санаторно-курортный комплекс Кубани активно готовится к летнему сезону и возможному наплыву туристов, которые откажутся от отдыха за рубежом из-за ситуации в коронавирусом, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы внимательно следим за эпидобстановкой, предпринимаем максимальные меры, чтобы не допустить распространения вируса в крае. На сегодня ни одного случая заражения в регионе не зарегистрировано. При этом Кубань активно готовится к курортному сезону. В нашем фонде 317 тысяч номеров, поэтому мы готовы к большому наплыву туристов", — сказал он, отвечая на вопрос о готовности принять туристов, которые откажутся от заграничных поездок и приедут на Кубань.

"Если будет такая необходимость, наш санаторно-курортный комплекс готов принимать дополнительные меры для профилактики", — добавил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.