МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Безработица в США в феврале снизилась до 3,5% с уровня января в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 273 тысячи, сообщает министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне 3,6%. Также эксперты ожидали роста числа рабочих мест на 175 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в феврале выросла на 3% в годовом выражении и составила 28,52 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 9 центов.