ВАШИНГТОН, 6 мар /ПРАЙМ/. США предоставили исключения из пошлин для десятка видов медицинских товаров из Китая, включая маски для лица и антисептики для рук, сообщает агентство Рейтер.

"Офис торгового представительства за последние дни предоставил исключения из пошлин для десятка медицинских товаров из Китая, включая маски для лица, антисептики для рук и диагностические перчатки. Medline International Inc. уже получила исключения на 30 товаров от хирургических халатов до масок для лица и медицинских чаш", — пишет агентство со ссылкой на документы торгпредства.

Ранее эти товары были включены в четвертый раунд повышения пошлин на китайские товары, которые администрация Трампа ввела 1 сентября 2019 года. Изначально пошлины на медицинские товары были в размере 15%, но потом снижены до 7,5% 15 февраля как часть достигнутой торговой договоренности между странами.