ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Китайский экспорт в Россию за два месяца упал на 15,4% в годовом соотношении и составил 6 миллиардов долларов, при этом поставки из России в КНР выросли на 21,7% — до 11,18 миллиарда долларов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 миллиард рублей в день. Министр отметил, что, скорее всего, последствия коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике. По его мнению, этот фактор не столь существенный, чтобы помешать достичь прогноза в 1,9% по росту ВВП в 2020 году, но все будет зависеть от длительности карантина.

По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.