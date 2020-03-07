КАИР, 7 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам и начале переговоров с кредиторами по реструктуризации долгов.

Ранее в субботу ливанское правительство единогласно проголосовало за невыплату долгов по евробондам, которые необходимо выплатить в понедельник, из-за отсутствия финансовых возможностей.

"Наши запасы твердой валюты достигли опасного уровня, что сподвигло Ливан приостановить мартовскую выплату долгов по евробондам", — заявил Дияб в телевизионном обращении.

"Ливанские власти будут стремиться к реструктуризации долгов в соответствии с интересами народа, начав переговоры с кредиторами", — заявил премьер.

По его словам, нынешнее правительство "платит за ошибки предыдущего". "Наша страна на грани того, чтобы стать первой в мире по уровню долга. По оценкам Всемирного банка, 40% ливанцев могут оказаться за гранью бедности", — сказал Дияб.

Премьер пообещал работать над "сохранением вкладов, особенно тех вкладчиков, у кого они небольшие".

Ранее в субботу администрация президента Ливана заявила, что он поддержит любое решение правительства, "кроме решения о выплате долгов".

В марте Ливан должен выплатить 1,2 миллиарда долларов по евробондам, в апреле — 700 миллионов и в июне — 600 миллионов. В то же время на сегодняшний день представители банковского сектора говорят о дефиците бюджета на 2020 год, который может составить 4,5 миллиарда долларов.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышена комиссия при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету.

При этом рыночный курс ливанского фунта к доллару в начале года начал падать впервые за 30 лет и достигал 2,5 тысячи фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1,5 тысячи фунтов. Ливанское правительство ранее приняло программу мер по предотвращению крушения экономики страны.

Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров-технократов во главе с премьером Хасаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована не из политиков и не из представителей партий. В состав кабинета вошли шесть министров-женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.