ТЕГЕРАН, 8 мар — ПРАЙМ. Иранская авиакомпания Iran Air приостановила полеты в Европу из-за распространения нового коронавируса, следует из заявления, опубликованного компанией на своем сайте.

"Все рейсы авиакомпании в Европу временно приостановлены до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.