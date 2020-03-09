МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ напомнил о действующем в России механизме бюджетного правила, защищающем бюджет и рубль от резких колебаний нефтяных цен на рынке.

"В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые согласно механизму бюджетного правила финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке", — сообщил в понедельник Минфин.

"Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс национальной валюты", — говорится в сообщении.

Мировые цены на нефть — основной продукт российского экспорта — в понедельник обрушились на треть после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Курсы доллара и евро взлетели к рублю до максимумов с 2016 года — сейчас доллар торгуется в районе 72,75 рубля, евро — 82,9 рубля.

"Опасения относительно значительного сокращения потребления энергоносителей, вследствие замедления мировой экономики и сокращения транспортных потоков, привели к снижению цен на нефть марки Urals ниже базового уровня установленного бюджетным правилом", — отмечает министерство.

Бюджет РФ в 2020 году сбалансирован при цене нефти 42,2 доллара за баррель. При боле недорогой нефти МинФин, по бюджетному правилу, направляет дополнительные доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов на покупку валюты и сберегает ее в ФНБ. При падении цен ниже этой отметки МинФин может начать продавать валюту на рынке, чтобы финансировать за счёт этих средств расходы бюджета.