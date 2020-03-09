МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Падение цен на нефть почти до 30 долларов за баррель грозит РФ бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов — вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки. Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя — при цене 30 долларов России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний", — сказал он РИА Новости.

Цены на нефть в понедельник падают более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось выходом России из сделки, свидетельствуют данные торгов. Майский фьючерс марки Brent падал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI опускался на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель.

Нефтяные котировки обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.