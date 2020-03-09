МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/, Михаил Гончаров. Все футболисты "Спартака" получают заработную плату в евро, а доходы клуба привязаны к рублю, заявил владелец "красно-белых" Леонид Федун, комментируя изменение курса валют.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке — доллар стоил дороже 75 рублей, евро — выше 86 рублей.

"Все зарплаты привязаны к евро, а доходы в рублях", — ответил Федун журналистам на вопрос, повлияет ли изменение курса валют на команду.

Отвечая на вопрос о стоимости нефти в будущем, владелец "Спартака" сказал, что не берется это прогнозировать.