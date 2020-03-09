МЕХИКО, 9 мар /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в ходе утренней пресс-конференции в президентском дворце, что правительство с оптимизмом смотрит на последствия срыва сделки ОПЕК+ и ожидает восстановления цены нефти и национальной валюты.

"Вчера из-за срыва сделки ОПЕК упали цены на нефть, что на нас негативно сказалось, снизился курс песо. Но мы считаем, что восстановимся. Оптимизм в первую очередь обусловлен тем, что у нас в стране здоровая финансовая система. Есть хорошие резервы и нет проблем со сбором налогов, получены четкие сигналы роста экономики, остановлено падение добычи нефти. Если бы мы не добились этих результатов, воздействие было бы ощутимым", — заявил Лопес Обрадор, трансляция выступления опубликована в Twitter президента.

Общее падение мексиканского рынка акций (S&P/BMV IPC) превысило 5% на открытии торгов в понедельник, мексиканское песо показало самое существенное дневное снижение с 2008 года — на 5,23%.

Президент также сообщил о предстоящей встрече с представителями энергетического сектора и правительства и подчеркнул, что катализатором ситуации на биржах является ситуация на нефтяном рынке.

"Сегодня будет встреча с представителями энергетического сектора и министерства финансов, директором PEMEX. Больше информации будет к сегодняшнему вечеру. Мы занимаемся этой проблемой со вчерашнего дня. Ситуация в основном обусловлена падением цен на нефть", — добавил Лопес Обрадор.

В понедельник к опасениям биржевых трейдеров по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20%.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20%.