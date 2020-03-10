МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, продолжительность двух предпраздничных рабочих дней сокращается на один час, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

"В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно", – пояснил Шкловец.

"Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на 1 час", – уточнил замглавы Роструда.