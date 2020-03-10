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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Интересно нефти пляшут — Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки — Начавшаяся неделя уже с сегодняшнего дня будет эффективным тестом на прочность для экономической конструкции РФ.

— Ничего личного — платит бизнес — Потерю персональных данных предложено компенсировать за счет операторов — Юристы предлагают Госдуме и Роскомнадзору законодательно ужесточить ответственность за нарушения в сфере персональных данных.

— Закрыто на обвал — российские активы обвалились без российских торгов — Неспособность основных производителей нефти — России и Саудовской Аравии — договориться о продлении и дополнительном ограничении добычи обернулась обвалом на рынке нефти.

— В соответствии с "Буком" закона — В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 — В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

— Вирус-мажорные обстоятельства — Власти РФ готовы учесть фактор эпидемии при исполнении госконтрактов — Правительство намерено признать коронавирус форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.

— Спорные отходы товаров и упаковки — Рынок и Минприроды не договорились об их утилизации — Сегодня Минприроды внесет в Белый дом новую версию проекта концепции реформы расширенной ответственности производителей и импортеров за переработку отходов.

— Без роста, но с прибылью — ЦБ зафиксировал стагнацию страхового рынка — Впервые за десять лет страховой рынок завершил год без роста сборов, говорится в обзоре ЦБ по итогам 2019 года.

— Без поправки на курс — Госдума рассматривает законопроект об изменениях в Конституцию во втором чтении — Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о поправках к Конституции.

— Государствообразумливающий народ — Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке — Общественники Татарстана выступили против поправки о "государствообразующем народе".

— "У меня не вилла в Италии, а барак в Мордовии" — Дмитрий Захарченко о своих уголовных делах и борьбе с коррупцией в России — Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий срок в мордовской колонии, впервые прокомментировал свое новое уголовное дело о взятках в объеме 1,5 млрд руб.

— КС вернулся к повторению пройденного — Конституционный суд рассмотрит жалобу на мэрию Москвы — Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу семьи Однодворцевых, которым грозит выселение из единственного жилья.

— Водителей клонят в "Антисон" — Введение новейшей системы за 1,7 млрд руб. спровоцировало недовольство сотрудников "Мосгортранса" — Водители "Мосгортранса" жалуются на систему "Антисон", утверждая, что инфракрасное излучение приводит к усталости глаз, зуду и рези.

— Франция переносит панику в легкой форме — Париж спокойно готовится к "третьей стадии" ЧП — Франция вместе с Германией и Италией вошла в число европейских стран, наиболее затронутых коронавирусом.

— Чечня укрывается от бройлеров — В республике ограничивают ввоз мяса из других регионов — В России разгорается новый скандал, связанный с попытками региональных властей добиться преференций для местных производителей продуктов.

— Интернет-компании заплатят за неправильный контент — В Совете федерации рассмотрят введение штрафов для социальных сетей — Власти вернулись к идее ввести штрафы для соцсетей и интернет-компаний за противоправный контент.

— Самолеты уносит грузооттоком — AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747 — Крупнейшая в России грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу "Волга-Днепр" Алексея Исайкина) ведет переговоры с лизингодателями о возврате 5 из 21 грузового Boeing 747 или снижении платы в связи с падением грузопотока.

— Московская биржа собирает валюту — К торгам подключат внебиржевую платформу — Московская биржа намерена приобрести внебиржевую платформу по торговле валютой NTPro, которую участники рынка связывают с Альфа-банком.

— Фонды укоротили портфели — НПФ предпочитают вкладываться в короткие облигации — Дюрация портфелей облигаций(эффективный срок до их погашения) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) не растет, вопреки ожиданиям в ЦБ.

— Заложники былой популярности — Какие автомобили чаще всего становятся обеспечением по кредитам — В 2019 году автомобилисты чаще всего закладывали по кредитам некогда популярный Ford Focus, а также частично заместившие эту модель на рынке бестселлеры последних лет Hyundai Solaris и Kia Rio.

— Русфинанс-банк объехал конкурентов — Банк сделал ставку на кредитование подержанных авто — По итогам января Русфинансбанк стал вторым по объемупортфеля автокредитов, сместив ВТБ.

— Glorax не встроилась в Москву — Девелопер отказался от первого столичного проекта — Девелопер Glorax Дмитрия Коновалова и Андрея Биржина, бизнес которого сосредоточен в Санкт-Петербурге, не смог закрепиться на столичном рынке.

— "Республика" наторговалась — У сети возникли проблемы с поставщиками — подарков и аксессуаров "Республика" Вадима Дымова начала задерживать выплаты поставщикам.

— Пользователей Viber научат "Дзену" — "Яндекс" встроится в мессенджер — "Яндекс.Дзен" договорился о встраивании своей рекомендательной ленты во второй по популярности в России мессенджер.

— ОСК хочет стать ближе к науке — Корпорация предлагает реорганизовать Крыловский ГНЦ —Как стало известно, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов предложил Минпромторгу расформировать ведущий судостроительный исследовательский центр — Крыловский ГНЦ.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть — Провал переговоров о добыче может привести к ценовой войне — "Да начнется ценовая война", – написали аналитики ING в обзоре о развале сделки ОПЕК+.

— Эксперты увидели в путинских поправках разрушение Конституции как единого механизма — Это станет следствием противоречий между разными главами Основного закона — Из-за предложенных Владимиром Путиным поправок Конституция перестанет действовать как единый и непротиворечивый правовой документ и механизм.

— Почти 40% россиян считают, что люди у власти озабочены только своими доходами — Но доля тех, кто ощущает заботу власти о благе народа, выросла за семь лет почти втрое — У власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами, считают 39% россиян.

— Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей — По мнению Бориса Титова, проект Минюста значительно ухудшает положение бизнеса — Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.

— Сенатор Сандерс надеется вернуть лидерство в президентской гонке демократов — Праймериз 10 марта в семи штатах дают ему на это едва ли не последний шанс, считают эксперты — Демократическая партия США во вторник определится с кандидатом в президенты еще в семи штатах.

— Правительство поставило под угрозу стабильность макроэкономики из-за нефти — Отказ от соглашения с ОПЕК ударит по потребительскому спросу и росту экономики — Пару недель назад министр финансов Антон Силуанов фантазировал: "Бюджет наш защищен, резервы созданы".

— ФАС готова смягчить законопроект о борьбе с картелями — Бизнес считает, что этого недостаточно — Бизнесу удалось добиться смягчения напугавших его поправок об ужесточении борьбы с картелями, которые сейчас готовятся ко второму чтению в Госдуме.

— Падение рубля – это надолго — Рубль не сможет отыграть падение, пока цены на нефть будут низкими — Случившийся 9 марта обвал цен на нефть привел к девальвации рубля.

— Диагноз Тинькова не должен отразиться на его банке — В пятницу бизнесмен объявил, что болен лейкемией — Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков объявил о том, что болен лейкемией.

— Бизнес не получит миллиарды из-за отмены Петербургского экономического форума — Больше всех пострадают строители павильонов, гостиницы и рестораны — На прошлой неделе первый зампред правительства Андрей Белоусов, который возглавляет оргкомитет Петербургского международного экономического форума, сообщил, что это крупнейшее публичное мероприятие в 2020 г. не состоится.

— Лоукостер "Победа" из-за коронавируса вдвое сократит число рейсов в Берлин — Ранее российские авиакомпании по этой причине сокращали рейсы только в Италию — Авиакомпания "Победа" (на 100% принадлежит "Аэрофлоту") уведомила клиентов по электронной почте, что в связи с производственной необходимостью вылеты рейсов DP935 в 10.45 по маршруту Москва ("Внуково") – Берлин ("Тегель") с 1 по 28 апреля 2020 г. отменены.

— Татьяна Орлова стала акционером банка Михаила Прохорова — Он продал бывшей владелице "Возрождения" 35% МФК — Бывшая владелица банка "Возрождение" Татьяна Орлова вошла в капитал банка "Международный финансовый клуб" (МФК) Михаила Прохорова.

— Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса —Резко подскочили продажи консервов, бакалеи, бытовой химии и туалетной бумаги — В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.

— Дом Hermes показывает в Москве выставку изделий из отходов производства — Так индустрия моды пытается соответствовать запросам на экологичность и осознанное потребление — Выставкой в московском бутике в ГУМе Hermes отмечает десятилетие ателье petit h, придуманного Паскаль Муссард, прапраправнучкой основателя марки Тьерри Эрмеса.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Деньги — на бочке — Минфин и ЦБ объявили о мерах по поддержке рубля из-за снижения цен на нефть — Минфин и Банк России объявили о своих мерах по поддержке самочувствия рубля из-за обвала цен на нефть.

— Званые гости — Президент объявил миграционную реформу — Президент Владимир Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства.

— Вирус не знает границ — Случаи заражения COVID-19 зарегистрированы уже почти в 100 странах — Еще три случая заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы 9 марта в Москве, сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения нового коронавируса.

— Семейные ценности — Владимир Путин рассказал о детских пособиях и важности сменяемости власти — В преддверии Восьмого марта глава государства посетил Иваново.

— Курс на безопасность — Владимир Путин определил полномочия Дмитрия Медведева — Заместитель председателя Совета Безопасности будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса, а также контролировать исполнение решений президента в интересах обеспечения нацбезопасности.

— Защита для защитников — Предложение о наказании за уничтожение военных мемориалов внесено в Госдуму — Президент России Владимир Путин предложил ввести в Уголовном кодексе новую статью об ответственности за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества или воинской доблести.

— Полис с оборотной стороной — В ОСАГО теперь можно вносить информацию о страховке каско — Страховщики отныне могут вносить данные о наличии у автовладельца полиса добровольного автострахования (каско) на обратную сторону полиса ОСАГО.

— Товары следуют без остановки — Таможня упрощает контроль — Пункты пропуска через границу подключат к единой информационной системе, интегрированной с базами данных контролирующих госорганов.

— С граждан меньше спросится — Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора — Минприроды предложило отменить сборы с граждан за утилизацию раздельных отходов.

— А что на второе чтение?— Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию — Работа над поправками в Конституцию выходит на финишную прямую.

— Роботы заживут по правилам — Машинам запретят вредить человеку — В России определят особый порядок тестирования и внедрения решений с использованием искусственного интеллекта и робототехники.

— Штурвал принят — Глава Росавиации стал первым замминистра транспорта — Руководитель Росавиации Александр Нерадько назначен первым заместителем министра транспорта.

— Место рождения цен — Почему Россия вышла из нефтяной сделки ОПЕК+ — Жесткая позиция России на переговорах с партнерами по сделке ОПЕК+ стала определяющим фактором, положившим конец попыткам искусственно регулировать нефтяной рынок.

— Снизить риски — Правительство предлагает ужесточить требования для возбуждения дел за сбыт наркотиков — В России планируют изменить порядок возбуждения уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков и психотропных веществ.

— Зеркальная ловушка — Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов — В России интернет-мошенники разработали очередной способ похищения денег со счетов в банке.

— Цена свободы — Не существует прямой взаимосвязи между так называемым уровнем демократии, который ежегодно оценивают правозащитные организации, и скоростью распространения коронавируса.

— Есть новые заболевшие, но их единицы — Все выявленные случаи заражения вирусом в стране, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обусловлены поездками нашими гражданами за рубеж, и в частности в Италию.

— Что делать, чтобы не заболеть — В департаменте здравоохранения Москвы подготовили ответы на все наиболее распространенные вопросы о коронавирусной инфекции.

— В обороне — В Минобороны РФ создали из опытных армейских врачей — эпидмиологов и вирусологов, — мобильные группы, которые в случае заболевания солдат или офицеров коронавирусом смогут быстро заняться их лечением.

— Публика сдает билеты — Как коронавирусный вопрос испортил парижан — Вполне показательная сценка в парижском метро, невольным участником которой мне довелось стать на днях.

— Президент Турции проведет переговоры с руководством ЕС — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером провел переговоры в Брюсселе с руководством Евросоюза — главами Еврокомиссии и Евросовета Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем.

— Родню посадили за трон — В Саудовской Аравии арестовали троих высокопоставленных членов королевской семьи: родного младшего брата короля Сальмана, Ахмеда бен Абдель Азиз Аль Сауда, бывшего наследного принца и племянника Его Величества, Мухаммеда бен Наифа, а также бывшего главу военной разведки принца Наввафа бен Наифа.

— ФБР вербует "на певца" — Спецслужбы Соединенных Штатов активно осваивают маркетинговые приемы для поиска информаторов.

— Ливан впервые объявил дефолт — Правительство Ливана, небольшого средиземноморского государства на Ближнем Востоке, впервые в истории, всегда отличавшейся турбулентностью, объявило о дефолте по внешним долгам.

— Полки изрядно пустеют — Жизнь в некогда бурлящей и кишащей туристами итальянской столице, без преувеличения, разделилась на "до" и "после" появления коронавируса — С тех пор как коронавирусная эпидемия докатилась до Вечного города, Рим перестал быть похожим на себя.

— Лето в норме — В сезон отпусков ожидается комфортная температура — Апрель и май будут теплыми, но без рекордов, прогнозируют в центре погоды "Фобос".

— Над водой по железной дороге — Открылось пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Керчь — Анапа — Первый регулярный рельсобус связал крымскую Керчь и краснодарскую Анапу.

— Про войну и Победу — Определились авторы лучших сочинений конкурса "Без срока давности" — Во всероссийском конкурсе сочинений "Без срока давности" среди школьников из 87 работ финалистов отобрали десять лучших.

— Колеса для спасения — Кареты скорой помощи обновит "РТ — Скорая помощь" — Врачи службы скорой помощи Самарской области готовятся встречать новый транспорт.

— За полгода в Москве открыто шесть районных клубов для пенсионеров — В столице открываются городские клубы нового формата для пожилых людей под названием "Мой социальный центр". Это место встречи для всех, кому больше 55 и кому нужен клуб по интересам.

— С 2021 года в Московском метрополитене снова появятся женщины-машинисты — В будущем году после многолетнего перерыва женщины снова будут управлять поездами метро. Первая группа в Москве уже осваивает профессию машиниста.

— Нельзя сокращать сопромат — Ректор Владимир Литвиненко: На обучение каждого студента мы тратим до 600 тысяч рублей в год — Санкт-Петербургский горный университет первым в мире начинает подготовку инженеров по добыче сжиженного природного газа.

— В МГУ по улице Правды — Взять интервью у Марины Цветаевой и выйти в прямой эфир — В Москве завершилась олимпиада "Ломоносов" по журналистике, которую вместе с "Российской газетой" и "Радио России" организует факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

— Мой первый стартап — В школу придут уроки бизнеса — В школах появятся уроки предпринимательства, разработанные ведущими российскими компаниями.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ёкнуло оно: почему японцы испугались поправок в Конституцию РФ — В Токио не верят в возможность решения территориального спора с Москвой — Вероятное появление в российской Конституции запрета отчуждать часть территории страны крайне беспокоит Токио, который не первый год и без особого успеха ведет переговоры с Москвой о спорных островах.

— Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов — Наиболее экономически здоровыми после Москвы по итогам года признали Сахалинскую область, Тюмень, ЯНАО и ХМАО — Состояние экономического здоровья российских регионов в 2019 году улучшилось.

— Тяжело в лечении: военные округа укрепят "врачами-спецназовцами" — Минобороны восстанавливает систему полевой медицины — "Медицинский спецназ", попавший в ходе военной реформы под сокращение, возвращают в строй.

— Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках — В войсках отрабатывают новую тактику маскировки важных объектов и скоплений техники — Войска прикроют непроницаемой пеленой. Армия протестировала новую автоматизированную систему управления (АСУ).

— "Распространение коронавируса приведет к сложностям для поставщиков" — Глава РЭЦ Вероника Никишина — о влиянии COVID-19 на экспорт, цифровом взаимодействии с властями и кадровых перестановках — Эпидемия коронавируса уже повлияла на работу российских поставщиков товаров.

— В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии — Рост числа заболевших новым коронавирусом продолжится в России в ближайшие полтора-два месяца — Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 110 тыс., но ВОЗ пока не объявила пандемию.

— Ни большая, ни маленькая: в России хотят отменить рыбоохранные зоны — Минсельхоз готовит законопроект по либерализации экологического законодательства — В России исчезнет определение рыбоохранных зон.

— Вирусная посылка: Москва начинает поставки в Иран медицинских масок — В посольстве исламской республики заявили, что эпидемия не помешает саммиту "астанинской тройки" — Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом.

— Карантинный срок: COVID-19 по влиянию на ВВП превзошел все эпидемии XXI века — Эффект для рынков от предыдущих вспышек был ниже из-за менее заметных мер по борьбе с инфекциями — Коронавирус по влиянию на мировые индексы и экономику превзошел предыдущие эпидемии опасных заболеваний XXI века.

— Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана "Белый кролик" — После прохождения безобидного опроса клиенту присылают одноразовую ссылку, ведущую на сайт злоумышленника — Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название "Белый кролик".

— Никогда не было, и вот ОПЕК — Что стоит за обвалом нефтяного рынка — Московская биржа сегодня откроется падением индексов на 10–30%, прогнозируют опрошенные эксперты.

— И целой Вселенной мало — Как деньги Национального космического центра превратились в пузырьки — Факт внезапной смены в декабре 2019 года гендиректора ООО "Национальный космический центр" (НКЦ) с почётного строителя России Андрея Антипова на курьера-регистратора Берика Мухтубаева не афишировали ни в "Роскосмосе", ни в правительстве Москвы.

— Весна на Никольской улице — Как телеканал РЕН ТВ поздравил зрительниц с 8 Марта — Женщинам вручили букеты самого весеннего цветка — мимозы. Акция прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске в четверг, 5 марта.

— Чувство контакта — Эпидемия сократила командировки за рубеж на 15% — Сначала эпидемии СОVID-19 российские компании на 15% сократили количество зарубежных командировок. Об этом сказано в исследовании сервиса по бронированию билетов и гостиниц для деловых поездок Smartway.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Экономика нефтяной дыры — Что ждет рубль и российский бюджет после обвала цен на Brent — Прекращение сделки Опек+ привело к обвальному падению цен на нефть; доллар стремительно подорожал до 74 руб.

— Фонды встали на защиту семей — СПЧ получил запрос на проверку касающихся детей поправок к Конституции — Благотворительные фонды считают, что поправка в Конституцию о детях может привести к практике размещения сирот в интернатах, а не в семьях.

— Мусор разделили до нуля — Минприроды подготовило новый вариант концепции расширенной ответственности производителей — Минприроды предложило отменить сборы за утилизацию раздельных отходов с населения, переложив их на бизнес.

— Шесть штатов на пару — Чем закончится очередной "супервторник" для фаворитов демократической партии — В США на этой неделе—второй подряд "супервторник". В ранге фаворита на этот раз бывший вице-президент Джо Байден, а не Берни Сандерс, как всего неделей раньше.

— Две беды Олега Тинькова — Акции TCS Group Holding рухнули после сообщений о болезни российского банкира — Основатель Тинькофф банка олег тиньков заявил, что с октября 2019 года борется с лейкемией. одновременно его юристы работают с претензиями американской налоговой службы на $1 млрд. на этом фоне акции TCS рухнули на 23% за день.

— Банкиры раскусили подменный номер — Мошенничество с использованием социальной инженерии пошло на спад — В 2020 году число звонков россиянам с подменных номеров банков упало в десять раз, подсчитали эксперты.

— Синдром отмены форума — Четыре вопроса о потерях бизнеса из-за отказа властей ОТ ПМЭФ — Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10–20% годовой выручки.