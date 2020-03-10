ПЕКИН, 10 мар /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в феврале 2020 года на фоне распространения коронавируса вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, совпав с ожиданиями аналитиков, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистического управления.

Эксперты прогнозировали падение индекса до 5,2% с 5,4% месяцем ранее и на фоне положительной динамики в борьбе с эпидемией коронавируса, прогнозы оправдались.

Инфляция в городах в феврале составила 4,8%, а в сельской местности — 6,3%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 21,9%, на непродовольственные — на 0,9%. Цены на потребительские товары увеличились на 7,9%, на услуги — на 0,6%. Цены на продовольственные товары по сравнению с январем выросли на 4,3%.

Цены на свежие фрукты в феврале упали на 5,6%, на свежие овощи и зелень выросли на 10,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года, яйца выросли в цене на 1%, цены на мясо увеличились на 87,6%, свинина подорожала на 135,2%.

Услуги здравоохранения в феврале в годовом выражении подорожали на 4,4%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,2% и 1%, жилье — на 0,3%, цены на транспорт и связь выросли на 1,6%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в феврале в годовом выражении упал до 0,4% при прогнозе в 0,3%.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%.