КИЕВ, 10 мар /ПРАЙМ/. Сотрудничество с МВФ важно для Украины с точки зрения доверия инвесторов, а не только ради очередного транша, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обновленный кабинет министров Украины продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами.

Как сообщает пресс-служба его офиса во время общения с журналистами Bloomberg, Зеленский заявил, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины "не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов". По его словам, Украина выполняет взятые на себя обязательства.

"Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они (представители МВФ — ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа — ред.) И банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем", — цитирует Зеленского пресс-служба.

По словам президента, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам. "Не только офис президента, не только (министр юстиции Денис) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов — они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", — сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности. "Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", — пояснил президент.

Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Шмыгаль.

Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой трехлетней программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Нацбанк Украины ожидает решения совета директоров МВФ по новой программе сотрудничества в первом квартале 2020 года. Экс-глава минфина Украины Оксана Маркарова выразила надежду, что новая программа станет последней для Киева, а страна сможет отказаться от кредитов фонда спустя три года.