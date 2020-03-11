Цукерберг выделит средства на покупку оборудования для диагностики коронавируса
МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выделит деньги на покупку оборудования для диагностики коронавируса в Калифорнии.
Цукерберг сообщил в своей публикации в Facebook, что его организация Chan Zuckerberg Initiative сейчас работает совместно с Университетом Калифорнии в Сан-Франциско, а также со Стэндфордским Университетом над расширением возможностей для диагностики.
"Мы выделяем средства на приобретение современного одобренного Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов оборудования для диагностики COVID-19, которое значительно расширит возможности Области залива Сан-Франциско диагностировать новые случаи", — говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
https://1prime.ru/News/20200311/831051372.html