МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выделит деньги на покупку оборудования для диагностики коронавируса в Калифорнии.

Цукерберг сообщил в своей публикации в Facebook, что его организация Chan Zuckerberg Initiative сейчас работает совместно с Университетом Калифорнии в Сан-Франциско, а также со Стэндфордским Университетом над расширением возможностей для диагностики.

"Мы выделяем средства на приобретение современного одобренного Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов оборудования для диагностики COVID-19, которое значительно расширит возможности Области залива Сан-Франциско диагностировать новые случаи", — говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.