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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Кипит наш разум обнуленный — 10 марта президент России Владимир Путин приехал в Государственную думу и выступил по поводу поправок, которые могут позволить ему продлить свои президентские полномочия.

— Поправленному верить — На заседании во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Как и предполагал "Ъ", в ходе заседания несколько важных поправок были внесены депутатами "с голоса" — некоторые из них отклонили, а некоторые приняли.

— Баррель в стакане воды — Новая правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики проведет первое заседание уже сегодня и будет обсуждать, вопреки ее исходному предназначению, скорее не "коронавирусные", а "нефтяные" проблемы.

— Возмещай, подешевело — Падение цен на нефть существенно ухудшит положение российской нефтепереработки. Компании будут получать гораздо меньший объем субсидий для НПЗ из бюджета, а также должны будут доплачивать в бюджет за поставку топлива на внутренний рынок по механизму демпфера.

— Машины по спросовым ценам — Автопроизводители и импортеры не будут спешить повышать цены на машины из-за ослабления рубля, но уже в ближайшее время откажутся от скидок, считают дилеры и аналитики.

— Вирусу определят гражданство — Роспотребнадзор предлагает несколько ужесточить требования к медицинским осмотрам приезжающих в Россию иностранцев. Результаты их медосвидетельствования будут анализироваться с помощью новой базы данных — федеральной информационной системы сведений эпидемиологического характера.

— В ЖКХ заманивают инвесторов — Минэкономики подготовило проект изменений в закон "О концессионных соглашениях", документ уже направлен в правительство. Предложения ведомства заключаются в борьбе с недобросовестными участниками конкурсов, которые на деле не планируют заключать соглашения в сфере ЖКХ.

— Больше пяти тысяч не собираться — Мэр Сергей Собянин запретил в Москве на месяц, до 10 апреля 2020 года, все спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек из-за коронавируса.

— Строителей используют по скорой — Столичные власти определились с площадкой, где построят новую инфекционную больницу для граждан с подозрением на коронавирус. Стационар из "быстровозводимых конструкций" появится в Новой Москве у деревни Голохвастово в 30 км от МКАД.

— Дело Вячеслава Дерева созрело для надзора — Следственный комитет России (СКР) направил на утверждение в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева и его шестерых предполагаемых подельников. Все они обвиняются в хищении из бюджета в 2006–2010 годах более 110 млн руб. путем незаконного возмещения НДС.

— Стратегические взятконосцы — "Ъ" стало известно о коррупционном скандале в дальней авиации воздушно-космических сил России. Один из старших офицеров, как установило следствие, устроил поборы за сдачу членами экипажей стратегических бомбардировщиков зачетов по тактике. Вначале суд признал его виновным в 51 эпизоде коррупции, но затем сократил число пострадавших, поэтому вместо колонии офицер отделался сравнительно небольшим штрафом.

— Вирус мечется между Азией, Америкой и Европой — Пандемия, или глобальная эпидемия,— так телеканал CNN окрестил распространение китайского коронавируса, хотя Всемирная организация здравоохранения пока говорит лишь о том, что "угроза пандемии очень реальна".

— Подпрестольные интриги — Новости об арестах принцев в королевской семье Саудовской Аравии и попытке переворота в этой стране совпали по времени с развалом сделки ОПЕК+ и падением цен на нефть. Официально в Эр-Рияде информацию об арестах не подтверждают, но и не опровергают.

— Италию обязали сидеть дома — На всей территории Италии введен режим чрезвычайной ситуации: закрыты школы и университеты, развлекательные и спортивные учреждения. Досрочно завершили сезон горнолыжные курорты, не позже 18:00 закрываются бары и рестораны.

— Адмирал газового флота — Председатель совета директоров крупнейшей в РФ судоходной компании "Совкомфлот" Сергей Франк занял пост советника главы и основного владельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона.

— Долги поступили в открытую распродажу — Российский финансовый рынок 10 марта накрыла волна распродаж, которая накануне прокатилась по рынкам мировым. Лихорадило не только российскую валюту и акции компаний, но и облигации. Иностранные инвесторы, державшие до недавнего времени 34% объема ОФЗ, приступили к распродаже российских гособлигаций.

— Роскомнадзор возьмет нужный TON — Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.

— СБП увеличивает платеж — Банк России собирается с начала следующего года увеличить лимит перевода средств в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. руб. до 2 млн руб. Такие суммы актуальны при покупке автомобилей или для закрытия депозитов.

— Миноритариев обойдут по закону — Депутаты предложили поправки к законопроекту по продаже контрольного пакета акций Сбербанка, которые не только снизят стоимость его выкупа у ЦБ, но и дадут возможность избежать выставления обязательной оферты миноритариям.

— РСХБ насчитали нехватку капитала — Качество активов Россельхозбанка (РСХБ) остается довольно низким. Несмотря на выход на прибыль в прошлом году, собственного капитала банку, по оценке рейтинговых агентств, не хватает для развития бизнеса.

— ЦБ пересматривает учет активов — Банк России предлагает пересмотреть существующую модель работы специализированных депозитариев. В частности, они смогут полностью взять на себя функции управляющих компаний по учету активов, а также объединить свою деятельность с регистраторской.

— Потребители обменяли рубли на смартфоны — Снижение курса рубля, последовавшее сразу за праздниками, подстегнуло спрос россиян на технику Apple, продажи смартфонов которой у отдельных сетей в понедельник увеличились на 49% по сравнению с прошлой неделей.

— Полный вагон чиновников — Правительство утвердило новый состав совета директоров ОАО РЖД. Как и предполагал "Ъ", в него был введен первый вице-премьер Андрей Белоусов, а замминистра экономики Михаил Расстригин и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович его покинули.

— Возмещай, подешевело — Падение цен на нефть существенно ухудшит положение российской нефтепереработки. Компании будут получать гораздо меньший объем субсидий для НПЗ из бюджета, а также должны будут доплачивать в бюджет за поставку топлива на внутренний рынок по механизму демпфера.

— Машины по спросовым ценам — Автопроизводители и импортеры не будут спешить повышать цены на машины из-за ослабления рубля, но уже в ближайшее время откажутся от скидок, считают дилеры и аналитики. Таким образом, купить автомобиль по старой цене сейчас уже практически невозможно, но дилеры все равно ждут ажиотажного спроса в преддверии официального обновления прайс-листов.

— Туроператоры ищут миллиард — У участников рынка организованного туризма появилась надежда на компенсацию части потерь от вспышки коронавирусной инфекции в Европе. С предложением оценить размер убытков от аннуляции невозвратных авиабилетов к бизнесу обратилось Минэкономики.

— "Аленку" предложат партнерам — Холдинг "Объединенные кондитеры", включающий фабрики "Красный Октябрь" и "Бабаевский", задумался о тиражировании своей продуктовой розницы. Для этого может быть запущена франшиза сети "Аленка", на базе которой теперь планируется открывать полноценные магазины у дома.

— ФБР взяло Deer.io на учет — Сотрудники ФБР арестовали в США россиянина Кирилла Фирсова, которого считают руководителем маркетплейса Deer.io. На нем размещаются более 24 тыс. интернет-магазинов, в том числе продающих данные взломанных учетных записей.

— Картина постным маслом — В этом сезоне Россию ждет новый рекорд по выпуску растительного масла. Компании близки к максимально возможным объемам производства, выпуская около 680 тыс. тонн продукции в месяц, на фоне хорошего урожая подсолнечника, высокой доходности и активизации экспорта.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года — Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.

— В двух ракетах-носителях "Протон-М" найдены некондиционные болты — Первый в 2020 г. пуск ракеты "Протон-М" перенесен с конца марта на конец мая. Причиной этого, как сообщил "РИА Новости" во вторник гендиректор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева Алексей Варочко, стало несоответствие комплектующих необходимым параметрам.

— Итоги выборов в Израиле снова не позволяют сформировать правительство — В Израиле подвели официальные результаты третьих за год парламентских выборов. Больше всего голосов, как и предполагалось, набрала партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Она получила 36 мест в кнессете из 120 – это самый высокий результат партии за последние 17 лет.

— Минэкономразвития прогнозирует рост цен в марте — Инфляция может ускориться, предупредило Минэкономразвития в обзоре "Картина инфляции". С учетом волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции c текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось, пишет министерство.

— Падение цен на нефть не поможет мировой экономике — "Одновременный избыток предложения и значительное снижение спроса создали беспрецедентную ситуацию на нефтяном рынке", – заявил Фатих Бироль, гендиректор Международного энергетического агентства (МЭА, цитата по Financial Times). Это помешает мировой экономике извлечь выгоду из падения цен на сырье, хотя обычно оно выгодно импортерам нефти – реальные доходы и потребительский спрос увеличиваются.

— Собственные доходы Центробанка от продажи доли Сбербанка снизятся — Депутаты подготовили поправки в пакет законопроектов о продаже правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ. "Ведомости" ознакомились с текстом поправок, представленным на комитете Госдумы по бюджету 10 марта. Минфин и ЦБ поправки согласовали, рассказали замминистра финансов Владимир Колычев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

— ВОЗ надеется сдержать эпидемию коронавируса — Младший брат Тедроса Аданома Гебреисуса умер в четыре года. Когда Гебреисус стал учиться медицине, он осознал: скорее всего, брата убила корь. "Я не смирился с этим даже сейчас", – сетует он на несправедливость: против кори есть прививка, болезнь умеют лечить… Но дети умирают от нее просто потому, что родились не в той стране: в случае с Гебреисусом – в Эфиопии.

— Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории — Российская валюта в первый торговый день после длинных выходных потеряла около 5%. К вечеру вторника доллар стоил 71,8 руб., что выше закрытия в пятницу на 3,27 руб. Евро торговался по 81,4 руб. (+3,9 руб.). Фондовый рынок открылся падением индексов Мосбиржи и РТС на 7,9 и 8,6%, закрылись они падением на 8,1 и 13%.

— Власти передумали выкупать акции Сбербанка у миноритариев — ЦБ при продаже Сбербанка правительству не будет выставлять оферту на выкуп акций банка у миноритариев. Соответствующий пункт исчез из законопроекта, который во вторник, 10 марта, рекомендовал Госдуме принять во втором чтении комитет по бюджету и налогам (в первом чтении он был принят 4 марта).

— Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20% — В январе в России было продано свыше 3 млн смартфонов – на 19,5% больше, чем в январе 2019 г. Таковы данные компании – партнера нескольких производителей электроники, с ними ознакомились "Ведомости", их подлинность подтвердили менеджер одного из дистрибуторов, а также представитель "М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева.

— Как вырастут цены из-за падения рубля — Стремительное снижение курса рубля после самого сильного с 1991 г. обвала цен на нефть может вернуть потребительские цены к росту, считают опрошенные "Ведомостями" производители и продавцы. Курс доллара к рублю, объявленный ЦБ, с 11 марта – 72,02 руб. за $1, евро – 81,86 руб. за евро.

— "Лукойл" увеличил свободный денежный поток до рекорда — "Лукойл" сообщил 10 марта, что его свободный денежный поток в 2019 г. составил 701,9 млрд руб., это на 26,4% больше, чем в 2018 г., и это рекорд. Рост компания объясняет увеличением операционного денежного потока при практически неизменных капитальных затратах – 450 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 3% и достигла 640,2 млрд руб., EBITDA – на 10,9% и составила 1,2 трлн руб.

— Россия и Саудовская Аравия сообщили о планах увеличить добычу нефти — Россия в ближайшее время сможет увеличить добычу нефти на 250 000–300 000 барр. в сутки, в перспективе – на 500 000 барр. в сутки по сравнению с имеющимся уровнем, сказал во вторник, 10 марта, министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24". В феврале Россия добывала в сутки 11,29 млн барр.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Рубежное голосование — Пакет поправок в Конституцию принят во втором, основном чтении. Предложенные изменения не меняют ее духа, при этом на самом высоком правовом уровне закрепляют социальные гарантии, защищают суверенитет России и расширяют полномочия парламента.

— Поправки в Конституцию — уверенное развитие России — Президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы прокомментировал поправки в Конституцию РФ. По словам главы государства, эти изменения будут полезны для страны и общества. "РГ" публикует стенограмму выступления.

— Центробанк в курсе — После праздников торги открылись заметным снижением, хотя к середине дня российской валюте и индексам удалось заметно "отскочить". Серьезным подспорьем оказались упреждающие продажи валюты Банком России на внутреннем рынке.

— Раскрытие покажет — Данные о доходах россиян защитят, распространив на них режим налоговой тайны. Соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. Документ вводит специальный режим хранения этой информации и доступа к ней.

— Кому комната, кому — веранда — Коллегия Верховного суда дала разъяснения относительно того, как следует делить общую жилплощадь после развода. Поводом послужило обращение бывших супругов, дом которых за годы брака множество раз достраивался.

— Кто с мечом придет — Отнять у России Победу невозможно, заявил Владимир Путин в видеоинтервью ТАСС. Если на нашу страну снова кто-то нападет, как сделала нацистская Германия, то наш народ готов повторить подвиг Победы. Но Москва никогда к этому не стремилась, подчеркнул президент.

— Гасить со всеми удобствами — Минстрой предлагает ввести особый порядок взыскания долгов с потребителей. Ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика, если у организации нет таких сведений.

— Конституционные гарантии культуры — По-настоящему оценить роль культуры в современном мире можно, только осознав, сколь безжалостно время человеческого бытия, сколь скоротечна и изменчива память. Такое мнение выразил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

— Тянуть не будут — Российские и украинские парламентарии обсудили, как могут способствовать установлению мира на Украине. Законодатели стран "нормандской четверки" планируют собраться на общую встречу в апреле или мае.

— Оливье не останется без горошка — Из-за теплой погоды в России раньше времени началась посевная. Аграрии приступили к севу ранних яровых, но быстрее других "отстрелялся" устойчивый к холоду горох. Это значит, что потребители скорее всего не останутся без важного ингридиента новогоднего оливье — зеленого горошка.

— Без экспорта несладко — Слабый рубль поможет спасению российского рынка сахара. Сейчас Россия выпускает его на 1,7 миллиона тонн больше объема внутреннего потребления. Это уже привело к закрытию трех сахарозаводов.

— По северным морям — Россия возобновит экспорт малых судов в Швецию — В последние годы экспорт малых судов из России стремительно растет. В 2019 году он вырос в 5 раз, до 1350 единиц, а в предшествующий год — в три раза, следует из данных Аналитического центра при минпромторге.

— Врачи особого назначения — В СМИ появилась информация, что Минобороны России планирует развернуть в каждом военном округе медицинские отряды специального назначения — МОСН. Сообщается, что первое такое подразделение до конца года появится в Ленинградской области.

— Чтобы дитятко кушало — Кормление учеников начальных классов горячим питанием за счет бюджета может подтолкнуть к интенсивному развитию сельское хозяйство и промышленность, заявили эксперты. На стол к ученикам должна попадать органическая продукция.

— Осторожно, вирус закрывается — По данным на 10 марта, в России новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Между тем премьер-министр Италии Джузеппе Конте закрыл всю страну на карантин. "РГ" продолжает следить за тем, как развивается ситуация.

— Петербургские власти приглашают поддержать студентов — В общежитии Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова в Петербурге почти 700 студентов уже неделю сидят на карантине по коронавирусу. Здание сейчас обнесено специальным забором, чтобы на территорию не проникли посторонние. Студенты жалуются в соцсетях на еду и нехватку туалетной бумаги.

— Власти Италии закрыли на карантин всю страну — На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.

— Защити себя сам — Заражение коронавирусом COVID-19 сопровождается теми же симптомами, что и обычный сезонный грипп. И защищаться от обеих инфекций нужно примерно одинаково, сообщили 10 марта в Роспотребнадзоре.

— Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы — Планами строительства мобильного комплекса новой инфекционной больницы поделился в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

— В гости без сюрпризов — В России могут ввести дополнительные меры, создающие барьер завозу в страну опасных инфекций. В Роспотребнадзоре готовят законопроект, который предусматривает усиление медицинского контроля за иностранными гражданами и лицами без гражданства, сообщили 10 марта в федеральной службе.

— Тюрьма пустеет — За первый месяц 2020 года численность осужденных по всей стране сократилась на 4,3 тысячи человек, свидетельствуют данные ФСИН. Во многом благодаря тому, что суды назначают альтернативные наказания, не связанные с лишением свободы. Кроме того, людей стали реже отправлять в СИЗО.

— И про койки забыли — Суд обязал чиновников обеспечить больницу под Вологдой медоборудованием.

— Семейная статья — Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева и его шести со­участников. Они проходят по одной уголовной статье — особо крупное мошенничество.

— Вспомнили про отцов — "Отцовская доблесть" — так называется новая общественная награда, которую учредили в Республике Башкортостан. Ее смогут получить мужчины, которые достойно воспитывают детей, ведут здоровый образ жизни и занимаются общественной деятельностью.

— Выломали из алтаря — Подозреваемые в краже икон из храмов Московской и Нижегородской областей задержаны. Ими оказались трое неоднократно судимых граждан. Преступление раскрыли сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из подмосковного района Раменское.

— За обувь, сахар и бензин — Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова по делу о растрате средств, выделенных тюремному ведомству на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

— ФАС посмотрела инструкцию — Продвижение лекарства "Арбидол" как средства от нового коронавируса в эфире радиостанций признано нарушающим закон о рекламе. Такое решение приняла комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

— Расчет на миллионы — Банк России решил увеличить лимит переводов через Систему быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до 2 млн рублей. Эта норма содержится в опубликованном проекте положения "О платежной системе Банка России".

— Только хранить — Госнаграды, которые родственники награжденного получили в наследство, запрещено продавать, напомнил Конституционный суд. Поскольку Положение о госнаградах не предусматривает иной формы оборота, кроме вручения на хранение родственникам после смерти, то сбыт их считается незаконным.

— Крыльям меняют базу — В России развернулась модернизация региональных аэропортов: до конца года на их реконструкцию и строительство направят 26,4 млрд рублей. Например, уже во втором квартале откроется воздушная гавань в Тобольске. "РГ" разбиралась, что этот новый объект будет значить для региона.

— Патруль под охраной — "В соответствии с российско-турецкими договоренностями с нуля часов 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. Благодаря этим договоренностям количество обстрелов регулярно снижается.

— Бои у наших границ — Группа российских офицеров прибыла в Норвегию. В рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности они в течение десяти дней проведут международную инспекцию местных военных объектов и будут наблюдать за крупными учениями НАТО "Холодный ответ-2020".

— Взяли дачу — Приезжие из ближнего зарубежья совершили 35 краж из домов в Подмосковье.

— Сели на родине — Суд в Таджикистане признал Боира Гуломова и Муроджона Каримова виновными в участии в устойчивой вооруженной банде, совершении убийств, разбойных нападений и других преступлений на территории России.

— Не суд это… — Первый день судебного заседания по делу МH17 в амстердамском аэропорту ознаменовался поименным перечислением всех находившихся на борту пассажиров. Их родственники заявили журналистам о своих надеждах на справедливость. Но в том, что правда будет найдена именно на этом голландском судилище, остаются большие сомнения.

— Мадонна превысила лимит — Коронавирус нанес удар по культурной жизни Франции — в стране отменяются концерты из-за решения властей запретить массовые мероприятия с участием свыше тысячи человек. Какие уловки применяют французские театры и музеи, чтобы не попасть под ограничения, рассказывает "РГ".

— Джонсон не хочет ждать — Борис Джонсон отказался отложить развод с Европой из-за коронавируса.

— Дотянулись до дна — Британские активисты сажают водоросли для борьбы с изменением климата.

— Шнапс за вредность — Две трети мэров в Германии подвергались оскорблениям и атакам.

— Ловушка под капотом — Купить автомобиль, который находится в залоге, сейчас не проблема. Проблема в том, что делать потом. И еще — как избежать покупки такой машины. "РГ" рассказывает историю автовладельца из Перми, которая наглядно демонстрирует все опасности приобретения автомобиля на вторичном рынке.

— Собакам досталось — Законность необычного завещания рассмотрел суд в Костроме. Местная жительница завещала свою квартиру приюту для бездомных собак. Такой выбор разозлил ее родственников: они утверждают, что из-за онкологического заболевания и назначенных препаратов женщина не отдавала отчета своим действиям.

— Экспертиза по звонку — В России заработала "горячая линия" Судебно-экспертной палаты.

— В марте — не стрелять — В России начинается весенний сезон охоты. Однако еще не все регионы определились, когда его открывать, — многое зависит от прилета птиц. Подробности нынешнего охотничьего сезона выясняли корреспонденты "РГ".

— И так сойдет?— Власти Ростова после публикации в "РГ" сделали ремонт в квартире ветерана труда Тамары Хеладзе. На новоселье приехали чиновники с цветами и фотографом. Но после выяснилось, что квартиру не подключили ни к теплу, ни к газу, а в акте о выполненных работах выявлена масса приписок.

— Пора вставать — Правила парковки у многих поликлиник Москвы, которые вошли в программу реконструкции, будут изменены. Как рассказали в пресс-службе "АМПП", возле этих учреждений здравоохранения появятся новые бесплатные машино-места. Как считают эксперты "РГ", встать у амбулаторий станет действительно проще.

— Прогулка по Артбату — Столичный комитет по архитектуре и градостроительству согласовал проект реконструкции Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте — здание ждут большие перемены, но внешний облик останется прежним. Обновится в основном наполнение — появятся общественные пространства, смотровые площадки, крытая галерея с творческими мастерскими и кафе, а также маленькая улица с названием Артбат.

— Мыла мало — Увидеть у подъезда начищенную до блеска машину такси или снять авто каршеринга в идеальном состоянии — большая редкость. Да, по договору таксисты обязаны следить за порядком в салоне авто, но вместо этого, "отбив" смену, они могут спокойно заночевать в машине, а с утра пораньше встретить пассажиров неприятным запахом, пылью и грязью.

— Свет, вода и газ — Ассоциация садоводческих некоммерческих товариществ "Ветеран", что находится в Талдомском округе Подмосковья, получит два новых водозаборных узла.

— Гаджет скажет и покажет — Электронные госуслуги все больше помогают жителям столицы следить за своим здоровьем и здоровьем близких. Еще недавно с их помощью можно было только записаться к врачу. Сейчас же в любой момент есть возможность открыть свою электронную медицинскую карту и уточнить назначения врача, посмотреть, не пора ли сделать прививку ребенку, получить по почте результаты сданных анализов и т.д.

— На кого собак повесить — В Якутске разгорается скандал, связанный с уничтожением 200 собак и кошек, содержавшихся в пункте передержки безнадзорных животных.

— В поисках счастья — В столице Республики Коми в третий раз открылся Северный культурный форум. Он продлится с 11 по 13 марта, и предполагается, что его посетят более 600 участников. Тема форума необычна — "Культура счастья".

— Зима в подарок — Последние дни в регионе вновь царит непогода: перекрыты многие федеральные трассы и дороги местного значения, спасатели приходят на помощь водителям во многих районах края, машины которых слетают на обочину или заносит по самую крышу.

— В Москве создан оперативный штаб по экономическим вопросам — О создании оперативного штаба по экономическим вопросам вчера написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

— Нефть немного прибавила — Стоимость нефти 10 марта частично отыграла падение предыдущего дня и поднялась выше 38 долларов за баррель марки Brent. По словам главы Минэнерго Александра Новака, на восстановление котировок "черного золота" может уйти несколько месяцев.

— Когда вырастут цены на гаджеты — Тем, кто планировал купить гаджеты, самое время это сделать. Иначе сначала может быть дефицит из-за приостановки производств из-за коронавируса, а потом из-за девальвации рубля.

— Как залежалась сталь — Акции металлургических компаний упали за падением цен на нефть. Котировки крупнейших игроков, среди которых "Северсталь", НЛМК, Evraz, "Мечел", снизились на 8-15%. Это усугубит и без того незавидное положение металлургов.

— Тур пошел в гору — С 12 марта цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%, прогнозируют эксперты. Новый курс рубля повлияет и на стоимость туров, которая наполовину зависит от стоимости авиабилетов. Будет пересчитываться и проживание в отелях.

— Автомобили подорожают, продукты — нет — Ослабление рубля приведет к росту стоимости импорта. Повышение цен россияне заметят не сразу, а через несколько месяцев. По мнению экспертов, продукты подорожать не должны, чего не скажешь об автомобилях.

— Идея на 120 миллионов — Утечка мозгов — "головная боль" многих стран, в том числе богатых. "Во всем мире молодежь выбирает, где ей комфортней работать и жить", — отмечает заместитель гендиректора Российского научного фонда Андрей Блинов. Он рассказал "РГ" о поддержке ученых в нашей стране.

— Слепой телескоп — Грандиозный проект Илона Маска Starlink обеспокоил астрономов. Для его реализации требуется вывести на орбиту 11 тысяч спутников, что, по мнению ученых, приведет к кратному увеличению космического мусора и будет мешать в наблюдениях за звездным небом.

— Вирус под колпаком — Казанские ученые разработали новый метод генной терапии, который снижает риск нежелательных осложнений. Методика позволит бороться с дегенеративными, ишемическими, инфекционными и другими заболеваниями.

— Прокололись на третьем — Способны ли животные сострадать? Есть ли предел их сопереживанию? Какой отдел их мозга отвечает за такое социальное поведение?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "А там посмотрим" — Владимир Путин может получить право вновь участвовать в выборах президента в 2024 году. Эту возможность даст ему поправка в Конституцию, которую внесла депутат Валентина Терешкова. Первую женщину-космонавта поддержали все думские фракции, кроме КПРФ, а глава государства 10 марта решил лично приехать в парламент, чтобы высказать своё отношение к инициативе.

— Нефть до дна — Принятых правительством мер хватит, чтобы российский рынок чувствовал себя относительно стабильно до конца марта, рассказали опрошенные "Известиями" эксперты.

— Возвращать — неплохая примета — Потери турфирм от аннулированных путёвок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран составили около 2 млрд рублей, сообщили "Известиям" источники, близкие к Ростуризму и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— САРские врата — Сирия призвала беженцев, которые находятся на границе Греции и Турции, перестать штурмовать рубежи ЕС и отправиться на родину. Об этом "Известиям" заявили в посольстве арабской республики в Москве.

— Пожизненное злоключение — C OVID-19 может оказаться опаснее, чем считалось. Учёные предположили, что заболевание коронавирусом может переходить из активной формы в хроническую. Это основано на информации о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

— Дорого, небогато — Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные "Известиями" эксперты. Они отмечают: импортозамещение в России в целом дало результаты — особенно в сельхозпродукции, и благодаря этому инфляция не превысит целевого значения 4%.

— Ума уплата — Цифровизация позволит городам сэкономить на ЖКХ до 30% — Технологии умного города помогут регионам сэкономить до 15% бюджетных средств. Для этого разработан первый национальный стандарт обмена электронными данными.

— Вложенного до года ждут — В России резко выросла популярность вкладов на период до года, сообщили "Известиям" представители Сбербанка и других крупных кредитных организаций. По их словам, на такие депозиты приходится около 40% портфеля. Эти цифры подтвердили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

— Деловая перепись — Россияне смогут принять участие в ВПН на работе — В 2020 году в России впервые могут появиться мобильные пункты переписи населения в офисах и на производствах, выяснили "Известия". Росстат рассчитывает открывать их по заявкам компаний. Прошлогодний опыт Белоруссии показывает, что переписаться на работе может более четверти населения. Правда, пока новая схема не предполагает никаких мотивирующих бонусов для работодателя.

— Осторожные дети — Возраст первой пробы наркотиков повысился на три года — Средний возраст первой пробы наркотиков у россиян сместился с 15–17 лет на 18–20. Об этом по итогам проведённого масштабного опроса более 10 тыс. человек "Известиям" сообщили учёные из Института социологии РАН.

— Унесённый ветром — Космический аппарат "Лебедь" отправят к другим планетам на солнечном парусе — Российский наноспутник "Лебедь" может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса. Технику будут использовать для исследовательских миссий, которые станут дешевле за счёт отказа от использования тяжёлых маршевых двигателей — это позволит снизить общий вес отечественного зонда.

— Звёздные волны — Лазерные спутники изучат гравитацию — Россия и Китай создадут космическую лабораторию в виде гигантского интерферометра для изучения гравитационных волн. В рамках проекта предполагается запуск трёх оснащённых научным оборудованием спутников на орбиту высотой 100 тыс. км. Аппараты свяжут между собой лазерными лучами и создадут единую измерительную систему.

РБК daily

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— Поправка номер ноль — После принятия поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина общероссийское голосование становится аналогом референдума о его поддержке. И экономический кризис может помочь в реализации тактики "осажденной крепости".

— Отказ от прививок инфицировал медстатистику — В России за год почти на 40% выросло число заболевших коклюшем, большая часть случаев зафиксирована в Москве. Главный эпидемиолог Минздрава уверен, что одна из основных причин этого—отказ родителей делать прививки детям.

— Голубые фишки покраснели на 8% — Продажа валюты Банком России помогла рублю просесть не так сильно, как ожидалось. Крупнейшие российские компании подешевели больше, потеряв за день свыше?2 трлн стоимости. Аналитики не уверены, что снижение котировок закончилось.

— Право на выкуп потерялось в поправках — Окончательная сумма сделки по продаже Сбербанка будет определяться исходя из котировок акций Госбанка за месяц, а не за полгода до первого транша. ЦБ оставит себе от суммы сделки 3 0 0 млрд вместо 700 млрд руб.

— Ценам на АЗС гарантирована стабильность — Цены на нефть рухнули на треть, но это не приведет к снижению стоимости бензина в России из-за особенностей регулирования отрасли. Выгоду от разницы внутренних и экспортных цен нефтяники поделят с бюджетом.

— Тель-Авив опустил карантинный занавес — Власти Израиля фактически закрыли после 12 марта въезд в страну для иностранных туристов. Ростуризм не предупреждал об угрозе безопасности в этой стране, и поэтому не всем удастся полностью вернуть деньги за пакетный тур.

— АвтоВАЗ нагоняет курс — Автоваз и Renault рассматривают возможность "корректировки цен" из-за обвала рубля и ожидают мер господдержки для "смягчения последствий этой ситуации". По оценкам российских автодилеров, цены на автомобили могут вырасти на 7–8%.

— Рубль падает в потребительскую корзину — Девальвация рубля после обвала цен на нефть может повлиять на стоимость импортной продукции повседневного спроса, но не сразу, считают ретейлеры и дистрибьюторы. Среди зависимых от импорта товаров— овощи, фрукты и алкоголь.