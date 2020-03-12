БРЮССЕЛЬ, 11 мар /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия приняла решение увеличить добычу нефти, поскольку остро нуждается в определенном уровне доходов и при этом осознает неэффективность прежних механизмов регулирования цен на углеводороды в новых условиях, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила арабский эксперт по экономике, профессор университета Айн Шамс Юмна аль-Хамаки.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. В среду саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

"Рынок поменялся после того, как США начали добывать сланцевую нефть, превратились из импортера в экспортера топлива, это снижает для нефтяных государств возможности контролировать цены на нефть. Кроме того, ОПЕК перестала действовать как единое целое", — пояснила эксперт. По ее мнению, учитывая все эти изменения на рынке, Саудовская Аравия полагает, что формула: "добывать меньше, а продавать дороже" может и не сработать. "Отсюда и стремление нарастить добычу", — сказала аль-Хамаки.

Она также добавила, что Эр-Рияд в настоящий момент остро нуждается в финансах. "Сейчас Саудовская Аравия не может лишиться доходов, ей очень необходимы средства, так как она реализует масштабные планы по развитию экономики, делает огромные инвестиции в инфраструктуру", — отметила собеседница агентства. Кроме того, Эр-Рияд несет большие затраты на военную операцию в Йемене, напомнила она.

"Таким образом, Саудовская Аравия, остро нуждаясь в деньгах, наращивает добычу, чтобы не проиграть из-за ограничений", — подчеркнула собеседница агентства.

Хамаки предположила, что саудовские власти, вероятно, также рассчитывают, что восстанавливающийся после вспышки коронавируса Китай будет увеличивать потребление нефти и сможет повлиять на рост цен на этот энергоресурс. "Китай — главный потребитель, возможно, Саудовская Аравия рассчитывает, что Китай, сумевший взять распространение коронавируса под контроль, скоро выйдет из кризиса, и ему потребуется больше нефти, он будет наращивать импорт, что, в свою очередь, позволит ценам на нефть подрасти", — указала эксперт.

Хамаки уверена, что рискованные действия эр-Рияда также связаны с низкими затратами Саудовской Аравии на нефтедобычу, в отличие от других экспортеров. "Это важный вопрос: затраты на добычу. У Саудовской Аравии есть преимущество, которого нет у других государств, у нее очень низкая себестоимость добычи, то есть даже при низкой цене на нефть саудовцы продолжают зарабатывать, в отличие от других производителей", — заключила она.