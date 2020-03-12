МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит выделение Еврейской автономной области более 1 миллиарда рублей для погашения кредитной задолженности и обеспечение социальных расходов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предусматривается предоставление в 2020 году из федерального бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации бюджету Еврейской автономной области в размере 1 131 000 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства предлагается использовать для обеспечения социально значимых расходов региона и для погашения просроченной кредиторской задолженности.